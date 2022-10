L’importanza della lingua inglese è un dato di fatto, che sia a livello personale, lavorativo, aziendale. La funzione che ha avuto il latino per secoli è stata assunta da decenni dal British English, declinato poi alle varie latitudini, soprattutto in quelle americane.

Di conseguenza la prima lingua straniera studiata ovunque, anche in Italia, è appunto l’inglese. Tuttavia scontiamo ancora un ritardo importante e, per chi non si accontenta di una infarinatura più o meno corposa, diventa fondamentale integrare il percorso scolastico con corsi privati.

Un metodo sviluppato in cinquanta anni

Il rischio però di perdersi nell’universo dei corsi di inglese è alto. Le offerte non sono tutte della stessa qualità e la possibilità di perdere tempo – e soldi – seguendo un metodo inefficace è esperienza comune. In questo quadro affidarsi a chi ha sviluppato il proprio percorso lungo cinquanta anni è indubbiamente un buona mossa.

WallStreet Italia offre una garanzia del genere. Il metodo ideato, praticato e affermato negli anni, porta lo studente al livello desiderato. Innanzitutto facendolo immergere in contesti di vita reale, migliorando le capacità di listening e speaking dialogando con i personaggi della esclusiva Education TV Series.

Il secondo passo è quello di comunicare in inglese, perfezionando pronuncia, vocabolario e grammatica. Le conoscenze vengono consolidate partecipando ad attività di conversazione e Social Club dedicati.

Infine i contenuti acquisiti vengono messi in pratica, verificando costantemente il grado di progresso. Il risultato viene ottenuto grazie ad insegnanti che forniscono un supporto personalizzato per garantire l’avanzamento linguistico.

L’inglese per tutti (i settori)

L’offerta non è rivolta solo ai privati, ma anche a lavoratori ed aziende. Sia per chi parte da zero, sia per chi vuole perfezionare un livello già avanzato. In WallStreet Italia esistono infatti 20 livelli di inglese, con un corso allineato con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR).

Oltre a raggiungere il livello desiderato, lo studente avrà la possibilità di ottenere le principali certificazioni, come IELTS, TOEFL e TOEIC, funzionali a percorsi universitari o professionali. A questo si aggiunge la possibilità di seguire i corsi direttamente in azienda, negli istituti oppure on line.

In quest’ultimo caso le lezioni sono interattive, in aule di conversazione virtuali guidate da un team internazionale di insegnanti madrelingua qualificati. I vantaggi sono molteplici: avanzamento linguistico, flessibilità di frequenza e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tutto il necessario, quindi, per non perdere tempo e rendere l’investimento efficace, ottenendo una crescita certa del proprio livello.