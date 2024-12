La classifica dei tifosi di calcio in Italia: le statistiche e le squadre

Il settore del calcio italiano ha mostrato negli ultimi anni una crescita nel numero dei tifosi. Il seguito per la Serie A, in particolare, appare in espansione, trainato da un coinvolgimento più ampio, in cui spiccano non solo le grandi realtà storiche, ma pure altre società capaci di riscuotere un seguito più vivace. Questo trend, registrato durante la stagione 2023/2024, si riflette sia sull’entusiasmo dei fan sia sui numeri relativi al volume totale dei tifosi.

La passione dei tifosi di calcio in Italia

Il tifo da parte degli appassionati del calcio si concretizza in tanti modi, tra i quali non sono da dimenticare gli eventi sportivi da seguire direttamente sul campo mentre vengono disputati. Il momento dell’acquisto di un biglietto calcio per entrare allo stadio è fondamentale per i tifosi, che vogliono sempre assicurarsi un posto per sostenere la squadra che seguono con passione.

In questa prospettiva, un servizio online di riferimento è Ticketoo: una piattaforma ideata per offrire la massima affidabilità nella compravendita di biglietti relativi a diversi eventi, tra i quali anche quelli sportivi. L’obiettivo di questo portale consiste nel garantire un servizio in cui non vi sia spazio per transazioni poco chiare o scorrette. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia, ogni biglietto viene esaminato con cura. Tutto il processo, con il caricamento, la vendita e l’acquisto, è gestito dai tifosi, ma la piattaforma si occupa di verificare l’autenticità dei biglietti.

La crescita e la distribuzione del tifo: geografia dell’appartenenza calcistica

Secondo gli ultimi riscontri raccolti dalla ricerca annuale Sponsor Value, la quantità di appassionati del massimo campionato italiano ha registrato un aumento notevole nel 2023/2024. Si parla di circa 25.451.000 sostenitori, un dato che segna un incremento del 3,9% rispetto alla precedente stagione, quando se ne contavano attorno a 24.480.000. L’indagine mostra come, nel corso degli ultimi anni, i fan siano tornati a crescere dopo una fase di contrazione.

Il miglioramento recente è associato all’interesse verso club considerati non di primissima fascia. Questo si riflette in una distribuzione più equilibrata dei tifosi, che riduce l’impatto esclusivo delle società dalla fama consolidata. Al termine del 2023/2024, la percentuale di chi si sente legato ad una formazione di Serie A raggiunge l’86% degli interessati.

Va notato come, rispetto al passato, la porzione riferita a cinque nomi storici del calcio del nostro Paese (Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma) si attesti intorno all’80%. Questo scenario differisce dagli anni precedenti, quando queste squadre raggiungevano una quota più ampia. Il risultato è un quadro in cui il tifo appare meno polarizzato, lasciando spazio a realtà emergenti.

L’analisi dettagliata delle statistiche sui tifosi in Italia

A giugno del 2024, l’analisi dettagliata del tifo italiano posiziona la Juventus al vertice con quasi 8 milioni di appassionati. C’è poi l’Inter, con 4,1 milioni, e seguono il Milan, con 3,8 milioni di tifosi, e al quarto posto il Napoli, che conta attorno a 2,9 milioni di appassionati, mentre la Roma si attesta su 1,8 milioni.

Durante la stagione precedente, il Bologna ha registrato un aumento del 47% della propria base di supporter. La spinta acquisita potrebbe essere legata ai risultati sportivi raggiunti sul campo, che motivano l’interesse dei sostenitori. Anche Empoli (con un aumento del 19%), Atalanta (con +18%), Verona (con una crescita del 16%) e Fiorentina (che cresce del 14%) si sono distinte per l’ascesa numerica.

Parma, Como e Venezia, sommando i rispettivi numeri, sfiorano quasi mezzo milione di tifosi. Si rilevano dati intorno a 175.000 tifosi per Venezia, 154.000 per Como e 138.000 per Parma. Sono numeri che evidenziano l’importanza del ruolo che i club emergenti hanno nell’ambito del calcio nazionale, dei dati che sembrano ridisegnare una geografia del tifo meno ancorata agli stessi nomi.