Serie A: La 29ª Giornata tra Scontri Decisivi e Novità di Formazione

La 29ª giornata di Serie A è alle porte, promettendo emozioni e colpi di scena sia per la vetta della classifica che per la zona retrocessione. Analizziamo nel dettaglio alcune delle sfide in programma, le probabili formazioni e le ultime indiscrezioni dal mondo del calcio italiano.

Genoa-Lecce: Sfida Salvezza al Ferraris

Data e Ora: Venerdì 14 marzo, ore 20:45​

Il turno si apre con un match cruciale per la salvezza tra Genoa e Lecce allo stadio Luigi Ferraris. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Genoa, sotto la guida di Alberto Gilardino, ha mostrato una difesa solida nelle ultime uscite, puntando su un gioco compatto e ripartenze veloci. Il Lecce, allenato da Roberto D’Aversa, basa il suo gioco su un possesso palla efficace e sull’aggressività a centrocampo.

Probabili Formazioni:

Genoa (4-3-1-2): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Cornet; Miretti; Ekhator, Ekuban.​

Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Cornet; Miretti; Ekhator, Ekuban.​ Lecce (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola, Zortea; Viola, Coman, Piccoli.

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per la permanenza in Serie A.​ Su techsporty.com puoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie sulle partite di calcio del giorno.

Monza-Parma: Duello tra Neopromosse in Serie A

Data e Ora: Sabato 15 marzo, ore 15:00​

Al Brianteo, il Monza affronta il Parma in una sfida tra due neopromosse che hanno sorpreso per il loro rendimento stagionale. Il Monza di Raffaele Palladino cercherà di sfruttare il fattore campo, puntando sulla qualità del suo centrocampo e sulla velocità degli attaccanti. Il Parma di Fabio Pecchia, invece, farà affidamento sulla solidità difensiva e sulle ripartenze rapide.

Probabili Formazioni:

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Colpani, Pessina, Barberis, Carlos Augusto; Mota, Petagna.​

Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Colpani, Pessina, Barberis, Carlos Augusto; Mota, Petagna.​ Parma (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Juric, Schiattarella, Bernabé; Man, Inglese, Mihaila.​

Questo incontro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, desiderose di consolidare la propria posizione in classifica.​

Udinese-Verona: Punti Pesanti in Palio

Data e Ora: Sabato 15 marzo, ore 15:00​

Alla Dacia Arena, l’Udinese ospita l’Hellas Verona in una partita che potrebbe influenzare significativamente la zona medio-bassa della classifica. I friulani, guidati da Andrea Sottil, cercano continuità nei risultati, mentre il Verona di Marco Zaffaroni vuole allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose.​

Probabili Formazioni:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Pereyra, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.​

Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Pereyra, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.​ Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Verdi, Barak; Simeone.​

Entrambe le squadre hanno mostrato carattere nelle ultime giornate, rendendo questa sfida imprevedibile.​

Serie A Milan-Como: Sfida Inedita a San Siro

Data e Ora: Sabato 15 marzo, ore 18:00​

Il Milan ospita il Como in una partita che vede i rossoneri favoriti, ma attenti a non sottovalutare l’entusiasmo degli ospiti. Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe optare per un turnover in vista degli impegni europei, dando spazio a seconde linee desiderose di mettersi in mostra.​

Probabili Formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernández; Tonali, Loftus-Cheek; Chukwueze, Reijnders, Leão; Giroud.​

Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernández; Tonali, Loftus-Cheek; Chukwueze, Reijnders, Leão; Giroud.​ Como (4-4-2): Gomis; Vignali, Scaglia, Binks, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Blanco; Cutrone, Cerri.​

Il Milan cercherà di imporre il proprio gioco sin dai primi minuti, mentre il Como proverà a sfruttare le occasioni in contropiede.