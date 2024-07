Tutto ciò che c’è da sapere sugli pneumatici, dalla riparazione al cambio stagionale

Gli pneumatici sono una delle parti più importanti delle automobili, poiché sono gli elementi della vettura che sono costantemente a contatto con la strada, e da cui dipende buona parte della propria sicurezza. Una gomma troppo consumata potrebbe rendere la propria frenata meno efficace. Inoltre, è necessario ricordare di cambiare regolarmente gli pneumatici in specifiche stagioni, o in alternativa si può decidere di montare sulla propria auto degli pneumatici all season. Ecco tutte le informazioni relative alle gomme che dovreste costantemente tenere a mente.

Lo pneumatico è bucato: cosa si fa?

La pressione all’interno delle gomme andrebbe controllata periodicamente, almeno una volta al mese. Lo scopo è quello di riportare le ruote alla giusta pressione, così che possano garantire la massima affidabilità possibile. Inoltre, ciò consente di notare rapidamente se uno degli pneumatici si sta sgonfiando troppo velocemente rispetto agli altri, segno che potrebbe indicare la presenza di un foro. In queste situazioni bisogna rivolgersi immediatamente a un gommista, che potrà verificare se la gomma è effettivamente bucata. In tal caso si può optare per una riparazione d’emergenza, resa possibile dai molti kit per la riparazione disponibili sul mercato. Queste riparazioni non sono una soluzione definitiva: uno pneumatico bucato non ha più la sua originale integrità, e per questo andrebbe sostituito tempestivamente.

I rischi di una gomma consumata

Circolare con le gomme consumate è molto pericoloso. Il consumo delle ruote si può notare facilmente analizzando la profondità delle scanalature sul battistrada. Più lo pneumatico si usura, minore è la profondità di questi intagli, che servono per filtrare le impurità del terreno e evitare fenomeni pericolosi come l’aquaplaning. Gli pneumatici troppo consumati influenzano negativamente le prestazioni della vettura, a partire dalla frenata, e ciò porta ad un aumento del rischio di incidenti. Vi consigliamo di controllare ciclicamente lo stato delle gomme e sostituirle quando iniziano a essere troppo usurate.

Il cambio stagionale

Molti automobilisti hanno scelto di montare sulle loro automobili degli pneumatici stagionali, che si dividono in invernali e estivi. Presentano caratteristiche molto diverse tra loro, così da adattarsi al mutare del clima durante l’anno. Le gomme estive sono progettate per non scaldarsi facilmente, riducendo il consumo del battistrada. In estate, la temperatura dell’asfalto è già molto alta, soprattutto nelle ore più calde, e se lo pneumatico si scaldasse subito, finirebbe per consumarsi molto rapidamente. Le gomme invernali, al contrario, si scaldano il prima possibile, così da avere una migliore presa sull’asfalto anche quando è molto freddo.

Presentano anche una buona resistenza, così da non rompersi anche quando la temperatura è molto bassa. Da un punto di vista normativo, gli pneumatici stagionali vanno cambiati in determinati periodi dell’anno, e ogni anno le istituzioni pubblicano un calendario dove indicano le finestre di tempo entro cui effettuare la sostituzione. In alternativa, si possono montare degli pneumatici all season, che uniscono le caratteristiche delle gomme estive e di quelle invernali, e che per questo possono essere usati in ogni momento dell’anno senza rischiare di incorrere in sanzioni.”