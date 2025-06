Vacanze al mare in Italia, dove andare per rilassarsi?

Le vacanze al mare in Italia rappresentano il sogno per molti turisti, per visitare i luoghi più belli del mondo e per avere un tipo di relax che solo il mare può regalare. Per gli italiani stessi, poter organizzare una vacanza nel Bel paese significa avere la possibilità di conoscere luoghi nuovi o panorami che parlano all’anima, senza dover guardare l’orologio continuamente. Dove andare per vivere davvero una vacanza rilassante al mare? Scopriamo insieme alcune delle località più incantevoli.

Vacanze in Italia al mare: i posti rilassanti

Quando si pensa alle vacanze al mare in Italia, la mente corre subito verso le spiagge dorate e i piccoli borghi affacciati sull’acqua. Per trovare il giusto equilibrio tra relax e pace è bene scegliere dei luoghi in cui la bellezza non sia soffocata dalla folla e il contatto con la natura sia autentico. Ecco alcune idee da prendere in considerazione.

Polignano a Mare, Puglia

La Puglia è la terra di sole e accoglienza, un luogo dove il tempo sembra dilatarsi e ogni dettaglio ha un sapore speciale. Polignano a Mare incanta al primo sguardo: il suo centro storico bianco, le terrazze sospese sul mare e le grotte marine che si aprono sotto le scogliere sono scenari che restano impressi nella memoria.

La regione amata in tutto il mondo offre diverse opportunità e luoghi da esplorare, infatti puoi scegliere i villaggi a Vieste che trovi su www.adonde.it per non pensare a nulla, goderti il mare e conoscere l’autenticità del Sud Italia.

Isola del Giglio, Toscana

Chi desidera una vacanza all’insegna del silenzio e della natura incontaminata troverà nell’Isola del Giglio un rifugio perfetto. Una piccola perla di fronte al Monte Argentario, offre delle spiagge autentiche raggiungibili in barca o a piedi, con un’atmosfera ampiamente cordiale e rilassante.

Il borgo di Giglio Castello ferma il tempo e si possono ammirare le mura medievali e i vicoli lastricati, osservando l’isola sotto un punto di vista differente.

Maratea, Basilicata

Spesso poco considerata, la Basilicata custodisce un vero tesoro sul suo breve tratto di costa tirrenica: Maratea. Conosciuta oltremodo come “la perla del Tirreno”, affascina con la sua bellezza sobria e discreta.

Le spiagge sono incastonate tra scogliere verdi e montagne, perfette per trovare riservatezza e quiete. L’acqua è cristallina e invita alle lunghe nuotate o escursioni in kayak. Il paese è arroccato tra il mare e la montagna ed è consigliato vedere il tramonto dove è situata la statua del Redentore, che domina tutta la costa.

San Vito Lo Capo, Sicilia

In Sicilia, tra le mete da sogno, spicca San Vito Lo Capo. Famosa per la sua lunga spiaggia chiara e il mare trasparente, tale località riesce a conciliare la bellezza naturale e un senso di accoglienza autentico. Le escursioni nella vicina Riserva dello Zingaro regalano esperienze di totale immersione nella natura: sentieri profumati, calette solitarie e silenzi interrotti solamente dal canto delle cicale. Il relax è totale, spontaneo e indimenticabile.

Baia di Ieranto, Campania

Non distante dalla celebre Costiera Amalfitana, seppur lontana anni luce dal suo turismo caotico, si trova la Baia di Ieranto. Un luogo nascosto, quasi segreto, raggiungibile a piedi attraverso un sentiero che parte da Nerano.

La camminata è già di per sé una forma di meditazione, con il mare che si intravede tra gli alberi, il profumo della macchia mediterranea e il canto dei gabbiani. Quando si arriva in fondo, ci si trova davanti a un’insenatura incontaminata, con acque turchesi e nessun rumore artificiale.