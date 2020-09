Roma, 25 set – Archiviata la pratica Regionali, il Partito democratico ha ripreso in mano la sua solita agenda: cessioni di sovranità, Mes, sostegno alle Ong, ius soli. E, ovviamente, l’indottrinamento nelle scuole. Nasce di qui la proposta di alcuni deputati dem di inserire lo studio di Bella ciao nei programmi scolastici a partire dall’anno 2020/2021. In sostanza, tutti gli alunni d’Italia si ritroveranno a dover analizzare in classe la famosa canzone partigiana.

Il Pd mette il turbo all’antifascismo

L’idea, in realtà, non è nuova, ed era già stata proposta lo scorso 30 aprile. Esatto: in piena emergenza coronavirus, il Pd aveva come priorità quella di imporre Bella ciao nelle scuole italiane e, addirittura, di affiancarla all’inno di Mameli. La proposta di legge è denominata «Riconoscimento della canzone Bella ciao quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica», ed era stata presentata da un drappello di parlamentari piddini, tra cui figuravano Piero Fassino, Michele Anzaldi, Stefania Pezzopane, Patrizia Prestipino e Gian Mario Fragomeli. L’obiettivo, insomma, è quello di rendere una canzone di parte uno dei canti ufficiali della Repubblica italiana. E, come aveva spiegato Fragomeli, «non meno importante, infine, la legge dispone anche che in tutte le scuole, all’insegnamento dei fatti legati al periodo storico della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della lotta partigiana, venga affiancato anche lo studio della canzone Bella Ciao».

Bella ciao come l’inno di Mameli

Ora, come ha rivelato il Tempo, la proposta di legge è stata appena approvata dalla commissione di competenza ed è pronta per essere sottoposta al Parlamento. I deputati e i senatori dovranno quindi decidere se licenziare una legge il cui primo articolo recita: «La Repubblica riconosce la canzone Bella ciao quale espressione popolare dei propri valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo. La canzone Bella ciao è eseguita, dopo l’inno nazionale, in occasione delle cerimonie ufficiali per i festeggiamenti del 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo». In pratica la canzone partigiana diverrebbe un vero e proprio inno ufficiale assieme al Canto degli italiani di Goffredo Mameli.

Canzone di parte e «inventata»

Naturalmente l’iniziativa è ridicola. Intanto perché, durante la guerra, nessuno ha mai cantato quella canzone, che iniziò a circolare in ambienti partigiani solo nel periodo postbellico. In questo senso, Bella ciao è un esempio perfetto di «invenzione della tradizione». In secondo luogo, la canzone non è affatto un’«espressione popolare» condivisa, come pretendono i promotori della legge, ma è patrimonio di una sola parte politica, che peraltro non riguarda tutto il fronte resistenziale, bensì solo la sua fazione comunista. Tradotto in «francese»: questa legge è una porcata.

Elena Sempione