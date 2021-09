Roma, 9 set – “Noi pensiamo ai tamponi, Letta si preoccupa di far fare le canne a casa“: Matteo Salvini all’attacco di Pd, M5S e LeU sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis. La Camera infatti ieri ha adottato il testo base per depenalizzare la coltivazione per uso personale di non oltre quattro piantine “femmine”, quelle che producono l’infiorescenza che contiene il Thc, il principio attivo.

Depenalizzazione coltivazione cannabis in casa, Salvini all’attacco di Letta

“Ci sono 40 milioni di italiani vaccinati senza obblighi, e quindi li ringrazio, altri si stanno vaccinando. Bisogna difendere anche i diritti di milioni di italiani che ancora non hanno potuto o voluto vaccinarsi. Quindi senza complicare la vita a nessuno. Penso alla scuola. Bisogna garantire la presenza in classe di tutti i bimbi e poi per quanto riguarda Letta, uno che ieri vota con i 5 Stelle la coltivazione e il consumo della droga in casa ha dei seri problemi, mentre noi ci stiamo occupando di tamponi, di scuola, di cartelle esattoriali questi si occupano di far fare le canne a casa“. E’ l’attacco del leader della Lega parlando con i cronisti a Castrovillari, in Calabria.

Il voto in commissione, maggioranza spaccata

Ieri il “fattaccio” a cui fa riferimento Salvini. La commissione Giustizia di Montecitorio ha votato il testo che è quello presentato da Riccardo Magi di +Europa e in seguito da Caterina Licatini, M5S. Il testo è passato, la maggioranza si è spaccata: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia infatti hanno votato contro. La Lega, che con il capogruppo Riccardo Molinari aveva presentato un suo testo, ha chiesto il “disabbinamento”. E ha votato contro a insieme a FdI, Coraggio Italia e Forza Italia (tranne Elio Vito che ha votato a favore). Tutti gli altri hanno votato a favore: Pd, M5S, LeU – redivivi giallofucsia , oltre allo stesso Magi.

Giallofucsia difendono il testo base: “Fondamentale per chi fa uso terapeutico della cannabis”

“Ius soli, ddl Zan e oggi la coltivazione della cannabis in casa. Se queste sono le priorità di Pd e 5 Stelle al governo, l’Italia ha un problema“, aveva commentato ieri a caldo il leader della Lega. La replica è giunta puntuale proprio dal deputato Pd Alessandro Zan: “Adottare questo testo base ha come obiettivo depenalizzare la coltivazione per uso personale, in particolare per fini terapeutici”. Sulla stessa linea il 5 Stelle Mario Perantoni, relatore del provvedimento e presidente della commissione Giustizia. “La coltivazione della canapa in casa è fondamentale per i malati che ne devono fare uso terapeutico e che spesso non la trovano disponibile“, spiega. “Oltretutto serve per combattere lo spaccio e il conseguente sottobosco criminale”.

Il testo prevede anche la diminuzione delle pene per fatti di lieve entità

Insieme alla depenalizzazione della coltivazione di cannabis – misura peraltro inesistente nel resto d’Europa – il testo base prevede anche la diminuzione delle pene per i fatti di lieve entità (da 2 a 6 anni si scende a uno massimo). E al contempo l’inasprimento delle pene per i reati connessi al traffico e allo spaccio (da 6 a 10 anni).

L’ira del centrodestra: “Testo in commissione è carta straccia”

Opposti ovviamente i commenti da parte del centrodestra. “Quel testo della commissione è carta straccia”, è la sentenza di Maurizio Gasparri. Il quale aggiunge: “Forza Italia è decisamente contraria a qualsiasi legge che faciliti in qualsiasi modo la circolazione della cannabis o di altre droghe”. Ancora più duro Fabio Rampelli, FdI, vice presidente della Camera: “All’Italia in crisi economica e sanitaria a causa della pandemia, nell’impossibilità di fornire soluzioni credibili ed efficaci la maggioranza offre una risposta di sicuro impatto: canne per tutti. Saremo lo zimbello dell’Europa“. Il sottosegretario al Miur, il leghista Rossano Sasso lancia l’allarme: “Il voto della commissione è un’apertura azzardata che sottintende la volontà di sdoganare l’antiproibizionismo“.

Adolfo Spezzaferro