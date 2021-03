Roma, 12 mar – Terza uscita pubblica di Mario Draghi, all’insegna della “stretta necessaria”. Anche questa volta il premier si limita a leggere un discorso, lungo e articolato, evitando di rispondere a eventuali domande da parte dei giornalisti. Elusivo come al solito insomma, in visita al centro vaccinale di Fiumicino – nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci – Draghi esordisce così: “Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella”.

Draghi: “Stretta necessaria, consapevole di conseguenze”

Il primo ministro si dice consapevole che le ulteriori misure restrittive pensate dal governo per frenare la pandemia, causeranno gravi danni all’economica italiana e non solo. “Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti”, afferma Draghi. Ma “sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti”. Leggassi: o queste misure o lockdown totale in tutta Italia.

Draghi annuncia nuovo “scostamento di bilancio”

Draghi illustra poi il piano del governo, che in realtà non sembra proprio una grande svolta: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting.”

Eppure secondo il premier le misure del Dl Sostegni “sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Tra i provvedimenti più significativi, c’è il prolungamento della cassa integrazione guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà, per sostenere i ‘nuovi poveri’, coloro che sono diventati maggioranza nelle file della Caritas. Agli autonomi e alle partite Iva che hanno patito perdite di fatturato riconosceremo contributi in forma più semplice e immediata, senza criteri settoriali”. Oltre ai 32 miliardi impegnati nel decreto Sostegni, Draghi ha intenzione di proporre “al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio“.

Il punto sui vaccini

Il premier fa poi un punto sulla bufera che ha travolto nelle ultime ore il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. “Nella giornata di ieri, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi – dice Draghi -. È una decisione precauzionale, in linea con quanto fatto in altri Paesi europei, e che dimostra l’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell’Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del vaccino.”

In ogni caso, fa sapere Draghi, “di oggi è la conclusione del primo contratto tra un’azienda italiana e un’azienda titolare di un brevetto. Continueremo a sviluppare la capacità produttiva di vaccini in Italia“. E sempre sui vaccini “ad oggi, si vedono già i primi risultati di un’accelerazione. Solo nei primi undici giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all’inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno. L’obiettivo è triplicarlo presto. Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi – precisa il primo ministro – ma contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson”.

Alessandro Della Guglia