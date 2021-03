Genova, 12 mar – Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova,boccia le regole previste dal Dl Pasqua e un ritorno alla lockdown: non sono il giusto percorso per affrontare le varianti del Covid, secondo lui.

Nella sua intervista ad Adnkronos Salute, Bassetti, che è anche e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, spiega la sua posizione contraria al lockdown come misura anticontagio dalle varianti del coronavirus: “In Italia stiamo facendo una comunicazione sbagliata sulle varianti soprattutto negli ultimi giorni con i decessi, ci facciamo del male da soli”.

E porta ad esempio il caso della Gran Bretagna: “Gli inglesi – sottolinea Bassetti – che erano pieni di varianti ne sono usciti vaccinando, infatti ieri sono arrivati a soli 50 decessi in un Paese con 80 milioni di abitanti e scenderanno ancora. Noi in Italia pensiamo di rispondere alle varianti con il lockdown e diciamo che i vaccini uccidono. È un atteggiamento sbagliato”. “La variante indiana è conosciuta e non è certo una sorpresa quella che arriva da Firenze, più questo virus circola più aumenteranno. Questa come altre varianti sembra rispondere ai vaccini”, conclude Bassetti.