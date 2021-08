Roma, 24 ago – Malgrado il certificato verde, la campagnadi vaccinazione non procede bene quanto si vorrebbe. Ecco spiegato il motivo per cui il governo Draghi sta già pensando a un giro di vite. A fare da portavoce dell’esecutivo, in questo caso, è Mariastella Gelmini, che rilancia con forza il varo dell’obbligo vaccinale: «Non è un’eresia», ha infatti dichiarato il ministro per gli Affari regionali in un’intervista al Corriere della Sera.

L’estensione del green pass

L’obiettivo dichiarato del governo, com’è noto, consiste nel vaccinare almeno l’80% della popolazione. Per arrivare a questa soglia, è necessario immunizzare ancora il 13% degli italiani. Il green pass, insomma, non ha funzionato? «È ancora presto per fare un bilancio, perché i dati sono condizionati dall’effetto “generale agosto”», afferma la Gelmini. «Del resto era prevedibile un rallentamento di queste ultime settimane nella campagna di vaccinazione. Saranno decisivi i dati dei prossimi quindici giorni. L’utilizzo del Green pass può essere esteso». In pratica, se gli italiani non si vaccinano, non resta che aumentare le limitazioni.

La Gelmini tifa obbligo vaccinale

Tra le varie proposte sul tavolo, come conferma la Gelmini, c’è anche quella di introdurre l’obbligo vaccinale per i servizi pubblici: «Concordo con il ministro Brunetta: il vaccino sarebbe indispensabile per chi fa front office nella PA e per chi lavora nei servizi pubblici. Del resto l’obbligo vaccinale non è un’eresia: esiste già per alcune malattie. Una decisione del genere però spetta al Parlamento. La mia opinione è che occorre attendere i dati: se dovessimo giudicare irraggiungibile la copertura dell’80% della popolazione non vedrei alternative».

Leggi anche: «L’obbligo vaccinale è fuorviante». L’avvocato Daprati ci spiega perché rifiutarsi è legittimo

Ricapitolando: un governo con una maggioranza bulgara inaugura una campagna vaccinale di massa; per raggiungere l’obiettivo, introduce il green pass, che in pratica è un obbligo vaccinale mascherato, senza però che il governo si assuma alcuna responsabilità; complice (forse) il «generale agosto», ma con a favore una potenza di fuoco mediatica senza precedenti, la vaccinazione di massa procede comunque a rilento; ecco allora che – ci spiega la Gelmini, ma anche Sileri – l’obbligo vaccinale rimane l’unica alternativa. D’altra parte, puntualizza il ministro per gli Affari regionali, «non abbiamo acquistato oltre 100 milioni di dosi di vaccini per far lavorare gli italiani da casa». In effetti, sarebbe un grande spreco.

Elena Sempione