Roma, 22 lug – Green pass dal 5 agosto, obbligatorio sia nei bar che nei ristoranti ma solo al tavolo e se la consumazione dei clienti avverrà all’interno del locale. Dunque non servirà esibire il certificato verde all’aperto né tantomeno al bancone. Un pastrocchio, comunque fortemente restrittivo. La bozza del decreto, che il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini hanno illustrato oggi ai presidenti di Regione, è insomma per certi versi più “draconiana” di quanto sin qui previsto. Per altri meno. Stando a quanto appreso dalle agenzie stampa, la cabina di regia è terminata da poco e conferma pure la proroga dello stato di emergenza fino a 31 dicembre. Nello specifico ecco tutti i luoghi dove il green pass dovrebbe quindi essere obbligatorio a partire dal 5 agosto.

Green pass dal 5 agosto, obbligatorio nei seguenti luoghi al chiuso

Ristoranti e bar (al tavolo), spettacoli, competizioni sportive, palestre, piscine, fiere, sagre, parchi di divertimento, sale gioco, cinema, teatri, convegni, partecipazione a concorsi pubblici. Non previsto nelle discoteche semplicemente perché il governo ha deciso di tenerele chiuse. Obbligatorio anche allo stadio e ai concerti, ma si discute ancora sulle soglie di riempimento.

Treni e autobus, niente green pass (per ora)

La bozza del decreto presentata dal governo non pare preveda norme specifiche sull’uso del green pass per i mezzi di trasporto. Nessuna specifica sia per quanto riguarda quelli a lunga percorrenza (treni, aerei, navi), sia per per il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane). A breve però la discussione al riguardo dovrebbe essere affrontata, verosimilmente già dalle prossime ore.

Parametri per il cambio di colore delle regioni

Per il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla limite al 10% per i posti letto in terapia intensiva occupati e al 15% per i reparti ordinari. Le Regioni chiedevano il 20% di terapie intensive, mentre il Cts addirittura puntava alla soglia del 5%. Compromesso di governo dunque.

Zona arancione: passaggio di una regione in zona arancione, soglia fissata al 20% di occupazione dei posti disponibili per le terapie intensive e al 30% per i reparti ordinari.

Zona rossa: passaggio di una regione in zona rossa con oltre il 30% dei posti letto occupati in terapia intensiva e oltre il 40% nei reparti ordinari.

Alessandro Della Guglia