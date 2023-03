Roma, 22 mar – Giuseppe Conte si era preparato un discorso coi fiocchi per attaccare quella che tiene a definire “la grave inadeguatezza” del governo Meloni. Peccato che nel farlo sia scivolato in una clamorosa topica, di quelle da matita rossa, da far strabuzzare gli occhi anche ai più somari, fatta eccezione forse per i parlamentari grillini seduti accanto a lui, di primo acchito silenti e plaudenti. Sì perché il prof Conte è riuscito ha tirar fuori nientemeno che “il delitto Andreotti”, scambiandolo con il delitto Matteotti del 1924.

“Il delitto Andreotti”, parola di Conte

“A quattro mesi dall’insediamento del suo esecutivo, avverto il dovere di denunciare con fermezza la grave inadeguatezza che connota la vostra azione, e gli esempi ormai sono molteplici”, ha esordito Conte. “I vostri esperti manager che motivano la squadra citando il discorso di Benito Mussolini all’indomani del delitto Andreotti…”. Come ha detto professor Conte? Il delitto Andreotti? Suvvia, alla faccia dell’inadeguatezza del governo Meloni.

#Conte alla Camera confonde il delitto Matteotti con Andreotti.

Un genio. pic.twitter.com/gcPxDoEFcZ — 🦢🏹Isαbεllα®🇮🇹❥✞‏ن (@ArmoniosiAccent) March 22, 2023

Inevitabile l’ironia social, con gli utenti scatenati nel commentare l’incredibile gaffe del leader pentastellato: “Grazie a Conte ho scoperto che Mussolini ha fatto un discorso subito dopo il delitto ‘Andreotti’. Nemmeno Toninelli e Di Maio a questi livelli“, ha scritto un utente. “E stava pure leggendo!“, gli ha fatto eco un altro. Giusto, stava pure leggendo. Andiamo benone.

La Redazione