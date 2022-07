Roma, 30 lug – Che la sinistra abbia smarrito il senso del ridicolo è ormai cosa risaputa. Ascoltare per credere la recente uscita di Enrico Letta: «In uno dei passaggi della mia vita politica, un passaggio bello e interessante, dissi una cosa che poi ho lasciato da parte negli anni successivi: vorrei un Pd come un quadro di Van Gogh, con nettezza dei colori. Tutto chiarissimo e tutto bellissimo. Credo molto oggi in questa idea, ci credevo anche prima ma l’ho applicata poco». Il Pd come Van Gogh, avete letto bene. La cosa, ovviamente, non è andata giù a Vittorio Sgarbi, che ha risposto a Letta per le rime.

Sgarbi ad alzo zero contro Letta

In quattro minuti, in soli 240 secondi, Sgarbi è infatti riuscito a demolire Letta pezzo per pezzo. Ma prima di arrivare a Van Gogh, il Vittorioso attacca il segretario del Pd su un altro tema: «L’altro giorno ascolto un vecchio discorso di questo Letta, nipote di Gianni, un democristiano, che dice “il vaccino è libertà”. Come è possibile che uno con un minimo di cervello accosti ad un concetto così importante uno strumento di contrasto della malattia. Come si fa a dire l’aspirina è democrazia. Ma che ca**o c’entra? Ma dove ca**o ce l’hai il cervello?».

Poi Sgarbi arriva al piatto forte della serata: «Letta ha detto che nella sua “vita migliore” – ammesso che tu abbia avuto una vita migliore, non avendo mai scop*ato in vita tua, non so che ca**o di vita migliore hai avuto – che vuole il Pd come un quadro di Van Gogh. Ma che ca**o vuol dire? Ma dove ce l’hai il cervello? Ma tu pensi che sono tutti cogl**ni? Van Gogh era un bravo pittore ma nella vita ha tanto sofferto. Se il Pd fosse come Van Gogh, sarebbe nella m***a. Quando era in vita, Van Gogh era uno sfigato come te». Naturalmente non è finita qui: «Ma poi voglio dire: siamo in Italia, perché non citi Raffaello, Piero della Francesca, Correggio? Cioè, Letta, hai fatto solo le elementari che conosci solo Van Gogh? Ma poi che vuol dire “colori netti”? Avete leccato il c*lo al M5S fino a ieri, quali colori netti? Scuregge fritte, semmai». Gioco, partita, incontro.

Il video

Vittoria Fiore