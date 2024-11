Porto Sant’Elpidio, il delirio liberticida del Pd contro una mostra sul volontariato

Roma, 18 nov – A Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, si parla di Ucraina, volontariato e solidarietà, ma il Partito democratico vorrebbe mettere all’indice l’iniziativa. Il motivo? I relatori non sono quelli graditi dalla sinistra.

“Inquietanti legami con l’estrema destra”: la polemica del Pd contro Sol.Id

Da venerdì 22 a domenica 24 si svolgerà nella cittadina marchigiana la mostra fotografica I volti della libertà. Storie ed immagini del mondo contemporaneo, mentre sabato 23 verrà presentato il libro Ucraina, Trincea d’Europa insieme a uno dei due curatore del testo, ovvero Filippo Castaldini. L’evento ha anche ricevuto il patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio, scatenando però le ire del Pd. Il senatore dem Francesco Verducci ha agitato l’immancabile pericolo fascista e promesso un’interrogazione parlamentare: “Risulta con evidenza un inquietante legame tra l’iniziativa patrocinata e ambienti dell’estrema destra neofascista”. Gli organizzatori sono Pyxis e Soli.Id. Ma gli strali dei gendarmi rossi che si concentrano su quest’ultima, accusata di essere collocabile “nell’area politica di Casapound”. Così, per Verducci, “Desta particolare preoccupazione che l’autore del libro che verrà presentato il 23 novembre – dal titolo Ucraina, Trincea d’Europa – è Filippo Castaldini, leader trentino di Casapound e membro di Sol.id”. Come a dire che se uno fa politica con Casapound debba essere escluso da ogni altro ambito sociale, compreso quello del volontariato.

Per i sinceri democratici è così inconcepibile che qualcuno fuori dal loro circuito culturale possa avere diritto a esprimersi da ipotizzare che il Comune abbia concesso il patrocinio o per ignoranza o per una sorta di amichettismo elettorale. Così il circolo locale del Pd insinua: “O la Giunta non era a conoscenza del sottobosco culturale che c’è dietro l’iniziativa, o fa la sua parte nel diffondere la nuova ‘egemonia culturale’ tanto cara al governo nazionale e a tutta la filiera, portando avanti la strategia dei ‘contentini’ ai sostenitori della campagna elettorale”. Insomma, chi può fare cultura lo decide il Pd.

La risposta degli organizzatori e del sindaco di Porto Sant’Elpidio

Al Pd ha risposto Pyxis, parlando di “ombre strumentali su realtà che lavorano con dedizione e passione” e ricordando come le proprie ambizioni siano più alte rispetto a quelle della politica politicante: “Il volontariato non ha colori politici, ma ha come unico scopo il benessere delle persone, la promozione della cultura e l’aiuto ai più bisognosi”. Per poi ribadire il valore dell’iniziativa: “Il libro Ucraina, Trincea d’Europa e la mostra fotografica intendono portare una testimonianza storica e sociale che, piaccia o meno, è parte della realtà geopolitica contemporanea. Si tratta di un’iniziativa culturale che ha il diritto di esistere”. Una replica per affermare un modo sano e intellettualmente onesto di fare cultura, contro i paraocchi ideologici di certa sinistra, che in nome dell’antifascismo vorrebbe censurare e silenziare chiunque non sia allineato.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimo Ciarpella che si è detto stupito per le dichiarazioni del Pd ed in particolare per le accuse di incostituzionalità. I dem infatti avevano parlato di “eventi borderline rispetto ai principi costituzionali”, critiche prontamente rispedite al mittente da Ciarpella: “Se la Costituzione è la stessa che conosco io, mi pare di ricordare sancisca quali principio fondamentale la pari dignità sociale di ogni cittadino, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religioni, opinioni politiche (art.3). Mi pare vieti restrizioni della libertà personale (art.13). Mi pare sancisca il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente (art.18) e quello di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione (art.21)”. Per poi concludere, “La libertà che funziona a corrente alternata non è libertà”.

La Redazione