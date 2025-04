Roma, 25 apr – Remigrazione ed Europa potenza, due termini chiave che hanno infiammato il dibattito politico negli ultimi mesi. In particolar modo a rilanciare i concetti è stata, prima di altri, CasaPound Italia. Con una nota diffusa in mattinata il movimento identitario annuncia un corteo che si terrà nel prossimo maggio a La Spezia.

Abolire il 25 aprile

CasaPound coglie l’occasione anche per esprimere la propria opinione sulle polemiche riguardanti questo 25 aprile – rientrante tra i cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. “Hanno ragione gli antifascisti quando dicono che il 25 aprile non può essere festeggiato con sobrietà. La liberazione, come segno rosso sul calendario, va proprio abolita. Il 25 aprile è una ricorrenza in cui si riconosce una parte sempre più piccola e ideologizzata degli italiani. Una ricorrenza dove si fomenta odio e divisione: venga abolita e si torni a celebrare date storicamente importanti come il 4 novembre. L’unica vittoria italiana e non il tragico segno di una guerra civile che per gli antifascisti è ancora in atto”

Secondo le tartarughe frecciate infatti “l’antifascismo è ormai utilizzato come ultimo collante da una sinistra che è distante anni luce dalla realtà, dagli italiani e dalle piazze dove si affrontano le vere questioni che determineranno il futuro della nostra Nazione e dei nostri figli”.

Il corteo di CasaPound a La Spezia

Il movimento identitario si concentra in particolar modo sulla questione dell’immigrazione incontrollata, “su cui nessun governo da decenni ha avuto il coraggio di prendere posizioni realmente forti e risolutive. Per questo oggi c’è bisogno della spinta e della visione di un movimento radicale come CasaPound che non accetta compromessi. Né sul tema immigrazione, risolvibile solamente con la remigrazione degli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio, né sull’attuale situazione politica globale dove l’unica strada percorribile per il nostro futuro è un’Europa che sia una potenza mondiale, finalmente libera dalla schiavitù di Washington e Mosca”.

Proprio per questi motivi il 17 maggio CasaPound ha messo in programma un corteo a La Spezia. Ovvero “una delle città simbolo del Futurismo e dell’innovazione militare”. Remigrazione ed Europa potenza saranno le parole d’ordine: una manifestazione che chiama a raccolta “tutti quegli italiani che non festeggiano il 25 aprile e che forse sono i soli realmente liberi”.