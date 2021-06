Roma, 1° giu – Viviamo in una nazione a forte trazione destrorsa? A leggere i sondaggi, si direbbe proprio di sì: secondo l’ultima rilevazione di Swg per La7, infatti, Fratelli d’Italia ha messo il turbo, raggiungendo quota 20% e distanziando un boccheggiante Partito democratico. La formazione della Meloni, insomma, pare non voglia fermarsi e, dopo aver superato un M5S in difficoltà da tempi immemori, ha ora fatto mangiare la polvere anche ai dem, a cui – a quanto pare – la cura Letta non ha giovato. E così Fratelli d’Italia, mettendo la freccia, si ritrova ad essere il secondo partito della nazione, subito dietro alla Lega.

I sondaggi e l’ascesa di Fratelli d’Italia

Leggendo i risultati del sondaggio realizzato da Swg, in una settimana Fratelli d’Italia ha guadagnato lo 0,5%, attestandosi quindi sul 20% preciso delle preferenze. Una crescita simile l’ha vissuta anche la Lega che – con un +0,4% – raggiunge il 21,7%. Se ai partiti di Salvini e Meloni sommiamo anche il 6,3% di Forza Italia – che perde lo 0,6%, pagando così l’assenza forzata di Berlusconi – tutto il centrodestra oggi vale il 48% dei consensi. In pratica, un risultato che lo proietta a ridosso della maggioranza assoluta.

La Meloni mette Salvini nel mirino?

Ciò che emerge da questo sondaggio, inoltre, è la concreta possibilità che, se tale tendenza proseguisse, Fratelli d’Italia potrebbe insidiare presto la Lega per la corona di primo partito della nazione. E, non a caso, è già da un po’ di tempo che Salvini e la Meloni si guardano in cagnesco: in palio, del resto, c’è sia la leadership del centrodestra, sia la carica di premier in un eventuale governo a tinte vividamente destrorse. Anche perché dall’altra parte, appunto, c’è il vuoto: il Pd perde un ulteriore 0,5%, fermandosi al 19%, così come il M5S arranca a quota 15,8%, accusando una perdita piuttosto consistente (-0,7%). Le forze dell’asse giallofucsia non sono mai state messe così male.

Gabriele Costa