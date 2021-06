Princeton, 1 giu — Tutte le volte che Zerocalcare dice «La cancel culture non esiste», nel mondo accade qualche fatto che lo smentisce clamorosamente: è il caso dell’Università di Princeton, dove il rettore ha deciso di rimuovere il greco e il latino dai corsi di specializzazione in materie classiche «per combattere il razzismo istituzionale». Ma sì — la cancel culture è solo una nostra ossessione.

Princeton abolisce latino e greco

Secondo quanto riportato dal Princeton Alumni Weekly, i membri della facoltà hanno approvato le modifiche al dipartimento degli studi classici, inclusa l’eliminazione del requisito che richiedeva una conoscenza intermedia del greco o del latino per iniziare i corsi base. A infiocchettare, si fa per dire, l’iniziativa, una dichiarazione sulla diversità e l’equità, comparsa sul sito della Facoltà in cui si afferma che «la storia del nostro dipartimento testimonia il ruolo dei classici nel lungo corso del razzismo sistemico». Prosegue quindi: «Il nostro dipartimento ha sede in un edificio intitolato a Moses Taylor Pyne, il benefattore dell’Università la cui fortuna economica era dovuta allo sfruttamento dei lavoratori schiavizzati nelle piantagioni di zucchero cubane».

Lingue antiche e piantagioni

Viene da chiedersi, che c’entrano il greco e il latino con le piantagioni di canna da zucchero? Ecco l’illuminante risposta: «Grazie a tale fortuna economica è stato possibile acquisire delle iscrizioni romane, ora di proprietà del dipartimento e che sono attualmente installate al terzo piano della Biblioteca Firestone. A pochi metri dai nostri uffici e di fronte a Firestone c’è una statua di John Witherspoon, il sesto presidente dell’università proprietario di schiavi e un risoluto anti-abolizionista, appoggiato a una pila di libri, uno dei quali porta il nome Cicerone».

Il messaggio termina con l’immancabile supporto al Blm: «Condanniamo e respingiamo con la massima fermezza il razzismo che ha reso il nostro dipartimento e il nostro campo inospitali per gli studiosi di colore neri e non, e affermiamo che Black Lives Matter», si legge nella dichiarazione. Tuttavia, Princeton precisa che gli studenti sono ancora incoraggiati a studiare il greco o il latino «se è rilevante per i loro interessi».

Cristina Gauri