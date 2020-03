Parigi, 12 mar – In Francia l’epidemia del coronavirus si trova nelle condizioni in cui versava l’Italia 9 giorni fa. Tuttavia, con 2.281 casi confermati e 48 decessi, Parigi non ha ancora attuato misure drastiche per contenere la trasmissione del virus. Francia, Spagna e Germania presentano un ritardo di 9-10 giorni rispetto all’Italia nella progressione dell’infezione, mentre mil Regno Unito e gli Stati Uniti seguono con un ritardo tra 13 e 16 giorni.

La Francia è dunque il secondo focolaio del nuovo coronavirus in Europa, ma dall’Eliseo, fino ad ora, sono arrivate solo dichiarazioni tendenti a rassicurare e minimizzare la situazione. Le misure di contenimento non possono che definirsi insufficienti. In tutto il territorio sono state vietate le manifestazioni con più di 1.000 persone ed è stato disposto, fino a metà aprile, che le partire di calcio siano disputate a porte chiuse. Funzionano normalmente teatri, cinema, università e non vi è traccia di restrizioni ai trasporti e alla circolazione.

Ciononostante, ieri in un conferenza stampa la portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, parlando della situazione nella Francia si è permessa di criticare l’Italia per “non aver preso delle misure che non hanno permesso di arginare l’epidemia”. Ndiaye ha parlato di un “un momento di crisi sanitaria che non ha precedenti per il nostro paese, perché non abbiamo mai conosciuta alcuna con queste caratteristiche”, affermando che in questo momento è “importante avere un intervento” del capo dello Stato. Puntualizzando però sulla necessità di una “continuità democratica”, ha confermato lo svolgimento delle elezioni municipali in 36.000 comuni della Francia, nonostante il pericolo imminente dell’estendersi del contagio.

Sibeth Ndiaye: "L'Italie a pris des mesures qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie" pic.twitter.com/rph8fh6YyF — BFMTV (@BFMTV) March 11, 2020

Mentre la portavoce d’Oltralpe è impegnata a criticarci, l’Oms, proclamando la pandemia, ha consigliato di adottare le stesse misure adottate dall’Italia, esprimendo apprezzamento per le scelte drastiche fatte finora. “Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Corea del Sud per rallentare il virus e controllare l’epidemia di Covid-19. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina” ha ribadito il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

Cristina Gauri