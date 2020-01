Roma, 5 gen – “Dieci donne a Sanremo 2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso”. A stracciarsi le vesti per lo stop di viale Mazzini alla partecipazione al Festival della giornalista italo-palestinese è il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. “Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai – annuncia l’esponente di Iv – e intanto denuncio pubblicamente un’autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti”.

Il delirio di Italia Viva: “La Rai non può chinare la testa di fronte agli hater”

“Amadeus deve battere i pugni sul tavolo e pretendere che Rula sia al suo fianco insieme alle altre donne scelte per questo Festival di Sanremo. La Rai non può chinare la testa nei confronti di hater che hanno preso di mira una donna di successo solo perché non italiana. Salini e Foa intervengano immediatamente”. Gli fa eco Giacomo Portas, indipendente di Italia Viva.

Ora che i renziani hanno sollevato il caso, chissà se il governo giallofucsia “ordinerà” alla Rai di invitare la Jebreal, per la grande gioia di tutti gli anti-italiani. Intanto ci pensa Daniela Santanchè a mettere il giusto accento sulla lamentazione di Italia Viva: “Secondo il renziano #Faraone sarebbe ‘discriminazione di Stato’ non dare a Rula Jebreal il palco dell’Ariston con i soldi degli italiani. Gli stessi italiani accusati dalla signora di essere fascisti, razzisti, impresentabili… delirio”.

Adolfo Spezzaferro