Roma, 27 feb – L’inflazione a gamba tesa sul risparmio degli italiani, secondo quanto riporta Tgcom24. Un quarto di loro, infatti, non riesce a mettere da parte nulla. Senza dimenticare ciò che rilevavamo il mese scorso: ovvero come la crescita dei prezzi nel nostro Paese sia perfino oltre la media europea.

Come l’inflazione sta abbattendo il risparmio

Sui danni dell’inflazione sul risparmio degli italiani interviene Valentina Quaglietti di Nomisma: “L’attuale periodo storico ha modificato profondamente la quotidianità degli italiani si è diffusa la consapevolezza che sarà sempre più ricorrente il verificarsi di nuove normalità”. La ricerca è impietosa: basata su un campione di italiani tra i 18 e i 65 anni, palesa come sia cresciuta l’incertezza tra di essi. La guerra, i costi dell’energia hanno, ovviamente, contribuito enormemente.

Diminuzione del potere d’acquisto e reazione

Soltanto nell’ultimo anno l’88% delle famiglie ha provato a risparmiare per far fronte alle spese. Il 14% degli intervistati, tuttavia, dichiara di guadagnare meno di quanto avrebbe bisogno. In generale, solo un italiano su due spende mediamente meno di ciò che percepisce, e ben il 25% spende ogni sua entrata per far fronte ai costi mensili: dalle utenze, fino gli imprevisti per la casa e, ovviamente, pure l’alimentazione.

Alberto Celletti