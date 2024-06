“È tutto vero!”: così la Salis si vanta su Facebook dell’elezione

Roma, 26 giu – Ilaria Salis esulta su Facebook. La “maestra”, appena eletta eurodeputato in quota Alleanza Verdi e Sinistra, si gloria sulla sua pagina ufficiale nel popolare social network. I commenti, però, non sono sempre di approvazione…

Salis festeggia su Facebook: ma i commenti sotto la foto sono altalenanti

I festeggiamenti della Salis su Facebook non sono ben accolti da tutti. Certamente, non mancano i “compagni” che idolatrano la “maestra”, ma c’è anche chi contesta. Un utente, Filippo, è molto diretto e attacca: “Schifosa”. Poi c’è Moreno che fa una riflessione più approfondita, anche se utopica (forse ironica e sarcastica, ma è solo un’ipotesi): “Adesso faccia prevalere la giustizia ed onori le istituzioni ed i cittadini che rappresenta cominciando ad affrontare a testa alta il processo, pagando il debito ALL’ALER (oppure dimostri senza dubbio alcuno che lei negli ultimi anni ha dimorato da un altra parte !! Non le sarà difficile se le sue affermazioni sono vere ed oneste), lasciando la casa a chi ne ha veramente bisogno ma, soprattutto, insegnando alle nuove generazioni che non è con la violenza che si difendono le proprie idee, mai!”



Noi ci permettiamo di dare una pacca sulla spalla a Moreno e dirgli: buona speranza, se non è sarcastico. Nel caso in cui lo sia, complimenti per lo spunto pungente…

Aspettando l’Ungheria

Nel frattempo si attendono notizie dall’Ungheria, dopo gli ultimi aggiornamenti pervenuti quest’oggi per mezzo del giornale magiaro Index.hu, il quale, come abbiamo riportato stamattina, ipotizza una richiesta, da parte del tribunale di Budapest, di revoca dell’immunità parlamentare da eurodeputato appena ottenuta dalla Salis dopo il voto dell’8 e del 9 giutno.