Salis, la reazione dell’Ungheria? Le ultime sulla richiesta di revoca dell’immunità

Roma, 26 giu – Ilaria Salis è sfuggita alla giustizia dell’Ungheria grazie alla sua elezione, come sappiamo. Ora però da Budapest giuntono notizie interessanti e inaspettate, come riportato sul Giornale, riguardanti un tentativo diretto di ostacolare il “progetto” promosso dalla sinistra italiana e da Avs.

Salis, l’Ungheria vuole chiedere la revoca dell’immunità parlamentare

Contro la Salis, dunque, si muoverebbe l’Ungheria. E non con un obiettivo di poco conto, visto che l’idea è quella di chiedere la revoca dell’immunità parlamentare di cui la “maestra” ha beneficiato dopo l’elezione e che le ha permesso di uscire dal carcere, oltre che di sottrarsi fisicamente al processo in corso contro di lei. Secondo le ultime notizie trapelate sulla stampa magiara, il tribunale di Budapest avrebbe contattato la presidenza del Parlamento Europeo proprio per formulare la richiesta, perfettamente legittima in quanto a rappresentanza di uno Stato membro. Niente che non si sapesse, chiaramente, così come è noto che l’istanza dovrà essere valutata da una commissione appositamente convocata che dovrà valutare se sussistano i presupposti per essere accolta.

Ancora nulla è certo

Non ci sono molti motivi per dubitare della notizia in verità. Non è implausibile che Budapest insista sulla questione, anche considerata la sua politica nel contesto dell’Unione su altri temi. Lo scriviamo perché di certezze, al momento, non ce ne sono. Il sito ungherese che ha riportato l’indiscrezione (Index.hu) non comunica le fonti (ma questo fa parte anche delle consuetudini giornalistiche) e Strasburgo non conferma. Dalle autorità magiare, subito dopo l’elezione e la partenza della Salis, avevano ritenuto essenziale richiedere “al Parlamento europeo la revoca dell’immunità”. Che le intenzioni ci fossero, insomma, era già noto.