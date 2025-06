Esce oggi Il Mito di Roma: tradizione e rivoluzione di una storia senza tempo

Roma, 3 giu – Non è un semplice saggio storico, né un romanzo travestito da divulgazione. Il Mito di Roma, il nuovo libro di Sergio Filacchioni, edito da Altaforte Edizioni, è qualcosa di diverso: un’opera che affonda le radici nell’immaginario arcaico romano per riproporne oggi la forza, l’attualità e la funzione formativa.

La Roma che fonda e combatte

In un’epoca in cui la dissoluzione dell’identità collettiva e il trionfo dell’individualismo sembrano irreversibili, questo testo si rivolge in particolare alle nuove generazioni, ai militanti, agli studenti, e più in generale a tutti coloro che cercano ancora nel mito – non come favola, ma come forza vivente – la spinta per l’azione, la militanza, la costruzione di una civiltà alternativa. La Roma descritta da Filacchioni è quella originaria, mitica, sacra e guerriera.

È la Roma di Romolo, che fonda e combatte. Di Numa, che ordina e consacra. E di Muzio Scevola, che brucia la mano sul fuoco per dimostrare la forza della volontà. Di Tuccia, che attraversa il Tevere con un setaccio pieno d’acqua per affermare la purezza del suo voto. E di Clelia, la vergine impavida che sfida l’ordine e torna a cavallo per entrare nella leggenda. In queste pagine il lettore ritroverà non solo episodi fondativi della civiltà romana, ma una vera e propria pedagogia del mito, capace di suggerire un’etica dell’azione, della disciplina, della comunità, contrapposta alla disgregazione nichilista del mondo contemporaneo.

Il Mito di Roma: un testo per chi cerca le radici

Scrive Filacchioni: “Roma è più una possibilità che una realtà. Una possibilità di superamento dei limiti della condizione umana attraverso l’azione, oltre che con la contemplazione”. Un passaggio emblematico della visione che permea tutto il libro, arricchito da un testo di Sandro Consolato, e curato in ogni dettaglio grafico e iconografico, a partire dalla copertina firmata Noctua Artegrafica. Lontano dalle interpretazioni fredde degli accademici, Il Mito di Roma si presenta come una raccolta di racconti, riflessioni e visioni che unisce tradizione e rivoluzione, per ispirare e formare nuove élite di pensiero e azione.

Il filo conduttore dell’opera è l’idea che Roma sia un mito politico fondante, un modello organico di civiltà in cui forza e giustizia, sacro e diritto, azione e contemplazione non si escludono, ma si integrano in una visione del mondo eroica e partecipativa. In questo senso, la figura dell’iuuenis, del giovane romano, diventa l’emblema di una civiltà sempre in rinnovamento, guidata da un’idea viva e virile dell’esistenza. Altaforte Edizioni, che da anni si distingue nel panorama editoriale italiano per l’attenzione alla cultura identitaria e tradizionale, propone così un testo che non è soltanto da leggere, ma da vivere. Un richiamo, per dirla con Evola, alla “pura azione” come via di ascesi e liberazione.