Roma, 4 giugno – Non svegliateli: i ragazzini dell’Italia volano alle semifinali del Mondiale Under 20. La squadra di Nunziata continua a macinare e passa con un netto 3-1 sulla Colombia allo stadio Bicentenario di San Juan: decidono i gol di Casadei, Baldanzi ed Esposito, arrivati nei primi 46′ minuti di gioco.

L’Italia sogna

Il sogno della meravigliosa Italia di Nunziata non si ferma. Dopo aver fatto fuori l’Inghilterra agli ottavi di finale, gli azzurrini impegnati al Mondiale Under 20 in Argentina eliminano anche la temibile Colombia per 3-1, al termine di una gara al limite della perfezione. Un predominio totale, soprattutto tecnico, quello messo in campo dai giovani di belle speranze a disposizione di Nunziata, letteralmente presi per mano dal talento di uno straordinario Tommaso Baldanzi, nettamente il migliore in campo. Un gol e due assist per il trequartista dell’Empoli, dai cui piedi è transitato tutto lo spumeggiante gioco mostrato contro i sudamericani, schiacciati da 3 gol in 46 minuti. Prima il cross dalla destra per lo stacco aereo del sempre più decisivo Casadei, gioiellino del Chelsea arrivato già al sesto gol nella manifestazione. Poi la rete personale con un sinistro ravvicinato dopo sponda aerea dello stesso Casadei. Quindi, proprio a inizio di un secondo tempo in cui l’Italia doveva difendere i 2 gol di vantaggio, una straordinaria azione personale che ha regalato a Esposito la possibilità di segnare un pregevole gol di tacco.

Baldanzosi

A nulla è valso il gol dei sudamericani siglato da Torres al 49′. In semifinale ora l’Italia se la vedrà con la vincente di Nigeria-Corea del Sud.

Sergio Filacchioni