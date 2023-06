Roma, 4 giugno – Rivendicato con soddisfazione da Cgil, Cisl e Uil, il rinnovo del contratto della vigilanza privata è stato definito da USB come “un’elemosina”. In sintesi, per gli addetti della vigilanza privata si è giunti – dopo sette anni di attesa di rinnovo contrattuale – all’ipotesi di un aumento di 140 euro in tre anni.

La Cgil canta vittoria

I sindacati Filcams (Cgil), Fisascat (Cisl) e Uiltucs (Uil) hanno rilasciato un comunicato parlando di ”Soddisfazione per un rinnovo contrattuale che, dopo 7 anni, chiude la lunga fase vertenziale, assicura incrementi salariali significativi e miglioramenti normativi per le lavoratrici e i lavoratori del settore”. Un comunicato che Filcams – quindi la Cgil – ha postato chiudendo i commenti così come avvenuto anche per quello successivo riguardante l’incontro di carattere generale col governo che – si legge – “lascia insoddisfatto Landini”. C’è proprio da capirlo cos’è che soddisfa Landini: ancora una volta dimostra come il più grande sindacato italiano si stia declinando sempre più politicamente come un’opposizione al governo mentre abdica al suo ruolo sindacale, con il rischio per altro di inseguire proprio l’insuccesso delle opposizioni contro il governo Meloni, come hanno dimostrato le ultime amministrative.

Landini in bilico

La Cgil si trova oggi in bilico tra le velleità d’opposizione e il mondo sindacale sempre più consapevole della sua debolezza. Come potrebbe non esserlo, dopo anni di pressoché totale (e complice) silenzio di fronte alla macelleria della Fornero, Jobs Act e Governo Draghi? Quel che è sicuro è che all’opposizione proprio il sindacato (che in ogni caso è vivo e vegeto) rischia di fare la figura migliore, o almeno quella più forte: il che – come si suol dire – la dice lunga sul resto.

Sergio Filacchioni