Nasce LIBER – Festival del Libro a Prevalle

Roma, 19 mag – Il Comune di Prevalle lancia la prima edizione di LIBER, un festival culturale interamente dedicato al mondo del libro, pensato per avvicinare lettori, autori, appassionati e famiglie in due giornate dense di appuntamenti, incontri, laboratori e musica.

Ma perché si chiama LIBER?

Perché è molto più di un nome. È un acronimo che racconta l’anima dell’iniziativa:

L come Libri , il cuore di tutto

come , il cuore di tutto I come Idee , che nascono e si confrontano

come , che nascono e si confrontano B come Biblioteche , presidi di cultura e comunità

come , presidi di cultura e comunità E come Editoria , il mondo che dà voce alle storie

come , il mondo che dà voce alle storie R come Racconti, quelli che ci uniscono, ci cambiano, ci fanno crescere

Una parola antica – “liber” in latino significava libro – che torna oggi a dirci che la cultura rende davvero liberi.

L’appuntamento è per sabato 24 maggio (ore 15-20) e domenica 25 maggio (ore 9-20), nella cornice storica e suggestiva di Palazzo Morani. Oltre agli incontri con gli autori, ci sarà un’area dedicata ai laboratori per bambini e ragazzi, un punto ristoro con food truck nel giardino interno e, a conclusione di ogni giornata, un aperitivo musicale con performance live.

Un parterre di ospiti d’eccezione

Tra gli autori che hanno scelto di essere protagonisti di questa prima edizione: Costanza Miriano, Gianluigi Paragone, Fausto Biloslavo, Candida Livatino, Valentina Menassi, Roberto Capo oltre a Fabrizio Raggi, Bianca Pietrini, Giancarlo Scarlassara, Juri Zani, Silvia Luscia, Renato Romano, Filippa, Cinquetti Igor Valzelli, Paola Pezzotta, Stefano Alluisini. La loro presenza conferma la qualità e la forza di una rassegna che, pur essendo alla sua prima edizione, si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale provinciale e regionale.

Il commento dell’assessore alla Cultura del Comune di Prevalle

«Credo nella cultura e nella lettura come strumenti di arricchimento personale. Leggere aiuta a comprendere, a pensare, a scegliere. E far conoscere i libri, gli autori e le storie è un atto semplice ma potente: accende curiosità, dialogo e libertà. Il fatto che anche scrittori e giornalisti di fama nazionale abbiano accettato il nostro invito è un segnale importante: vuol dire che stiamo costruendo qualcosa di solido, destinato a crescere e a lasciare il segno», dichiara Adriano Filippa, assessore alla Cultura del Comune di Prevalle e ideatore dell’iniziativa.

Durante la manifestazione verranno inoltre premiati i migliori lettori di Prevalle per l’anno 2024, ci saranno laboratori didattici per bambini e la possibilità di visitare il museo dello Spiedo e della Civiltà Contadina. L’ingresso è gratuito anche se per alcune presentazioni sarà consigliata la prenotazione, soprattutto per gli eventi con ospiti più noti. LIBER è realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Sistema Bibliotecario Bresciano.

