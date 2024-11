“Pensiero unico, informazione e libertà di parola”, il convegno a Milano con Capezzone e Busacca contro la nuova censura

Roma, 29 nov – Il prossimo 3 dicembre a Milano si terrà un dibattito pubblico dal titolo “Pensiero unico, informazione e libertà di parola”. L’evento si terrà alle ore 21 presso il Cam Garibaldi di corso Garibaldi 27 del capoluogo meneghino. Un’occasione per mettere in discussione e scardinare le nuove forme di censura imposte dalla sinistra. L’evento è promosso da Fratelli d’Italia

A Milano il convegno “Pensiero unico, informazione e libertà di parola”

I principali ospiti della serata saranno Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero e autore di vari libri tra cui E basta con ‘sto fascismo e Occidente, noi e loro, Alberto Busacca, caporedattore di Libero e autore del libro Fasciofobia. Bugie e follie dei nuovi antifascisti, i quali potranno contare su Matteo Carnieletto, vice-caposervizio de Il Giornale, in qualità di moderatore. A introdurre il dibattito saranno invece Simone Orlandi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano, e Francesco Rocca, consigliere comunale milanese sempre di Fratelli d’Italia. Durante la serata spazio anche alla presentazione dell’ultima fatica di Busacca, il saggio Fasciofobia. Bugie e follie dei nuovi antifascisti, edito da Signs Publishing, nel quale l’autore si è impegnato a sviscerare le continue bugie e follie della propaganda politica della sinistra, smascherando i consueti strilli e allarmi di un antifascismo senza più arte né parte.

Il commento degli organizzatori

“Oggi”, ha spiegato Rocca, “assistiamo a una nuova forma di censura che qualcuno vuole imporre a chi non è in linea con il pensiero unico dilagante. È una censura più subdola rispetto al passato perché ha l’obiettivo di eliminare la libertà di parola nei sistemi democratici occidentali. È opportuno parlarne in dibattiti pubblici come quello che avremo il 3 dicembre al Cam Garibaldi, insieme a professionisti dell’informazione come Capezzone, Busacca e Carnieletto, per ricevere quelle nozioni fondamentali che servono a contrastare il controllo delle idee”.

