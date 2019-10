Roma, 20 ott – L’aggiornamento che tutti gli utenti di Apple sicuramente aspettavano: emoji gender neutral e che rappresentano il ciclo mestruale. Come avevamo fatto sin ora?





Le icone sulle disabilità

Le icone non sono tuttavia solo di questo tenore: mostrano apparecchi acustici, sedie a rotelle, arti protesici e cani guida sono tra le ultime serie di emoji del Consorzio Unicode, il corpo che mantiene e regola la biblioteca di personaggi. Il sito Web Emojipedia, che fa parte del consorzio Unicode e le icone dei dettagli che si trovano negli aggiornamenti, hanno pubblicato immagini online delle nuove scelte di emoji di “genere neutro”.

Icone gender free

L’anno scorso, Apple ha dichiarato di voler migliorare la rappresentazione delle persone con disabilità, presentando una serie di progetti a Unicode dopo aver consultato una serie di campagne e organizzazioni benefiche sulla questione. In risposta all’introduzione delle icone, l’amministratore delegato di Plan International UK Rose Caldwell ha dichiarato: “Siamo entusiasti di vedere l’arrivo di questa tanto attesa emoji goccia di sangue, che segnala una vera svolta nella lotta contro lo stigma delle mestruazioni”.

L’icona sulle mestruazioni

“Ragazze, donne e altri mestruatori ci hanno detto che questa emoji li avrebbe aiutati a parlare più liberamente delle loro mestruazioni, motivo per cui abbiamo fatto una campagna così dura per renderla realtà”. “Sappiamo che le ragazze di tutto il mondo sono bloccate a causa delle loro mestruazioni, sia quella su cinque ragazze qui nel Regno Unito che sono vittime di bullismo e presa in giro. La disinformazione sulle mestruazioni non si fermerà fino a quando non porremo rimedio ai tre fattori tossici che ne impediscono la diffusione dell’informazione, ovvero lo scoglio della convenienza dei prodotti, mancanza di istruzione e vergogna per l’argomento. Speriamo che questa emoji aiuti a mantenere viva la conversazione”. Sicuramente Lilli Gruber apprezzerà.

Ilaria Paoletti