Bologna, 29 ott – Vi ricordate quando i cantautori dicevano (per citare Nanni Moretti) “qualcosa di sinistra”? Dimenticatelo, adesso per essere di “sinistra” si intende solo ed esclusivamente parlare di immigrati. O di parlarne come prima cosa. Guccini questo lo ha imparato bene e ne fa il centro della sua nuova campagna promozionale.





“Note di viaggio” sui barconi

E per la campagna promozionale del suo nuovo album, Guccini ha deciso di fare le cose in grande, “ammiccando” ai giovani. Sotto il ponte di via Libia, a Bologna, è infatti spuntato un murales ad opera di Tv Boy in cui lui e gli artisti che hanno partecipato a Note di viaggio – Venite avanti, raccolta dei suoi brani più celebri in uscita il prossimo 15 novembre.

La copertina di Note di viaggio è una dedica ai migranti, che vorrebbe scuotere le coscienze di tutti quei “razzisti” per dirla alla Rubio, che non vogliono accettare l’immigrazione clandestina. Sul grande murales, fatto nella notte dallo street artist Tvboy in via Libia, su un barcone ci sono Guccini insieme ai suoi sodali Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli.

“Puzza di fascismo”

Ricordiamo come a maggio, con le elezioni alle porte, Guccini dichiarò alla trasmissione Matrix, di essere un grande fan delle sue canzoni. “Nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano; i politici, per fini elettorali, percorrono il solco tracciato dalla gente, non credo che in Italia sia tornato il fascismo, però si sente l’aria”. E pure di promozione, aggiungiamo noi ….

