Roma, 29 mar – Di recente, hanno fatto discutere le parole di un veterinario, Enrico Zibellini, che in diretta streaming da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha consigliato (qui al minuto 50) di eseguire una disinfezione delle zampe dei cani al rientro dalla consueta passeggiata con materiali disinfettanti molto diluiti, anche a base di candeggina, per non correre il rischio di portare in coronavirus dentro casa. Molte pagine social sono quindi partite all’attacco del veterinario e della D’Urso (davvero incolpevole in realtà), augurando a lui di essere radiato dall’albo e indirizzando alla conduttrice commenti non proprio carini.

Un qui pro quo evitabile

Ascoltando bene le parole del medico, è verosimile che questo si riferisca a prodotti commerciali che effettivamente contengono concentrazioni minime di ipoclorito di sodio. Evidentemente, la forma con cui il concetto è stato espresso non era molto chiara, dando spazio a interpretazioni: c’è chi ha pubblicato sui social immagini di polpastrelli e spazi interdigitali irritati dall’uso di formulazioni casalinghe a base di candeggina, che può risultare ancora più pericolosa se il cane si lecca le zampe inumidite.

I comunicati delle organizzazioni sanitarie

L’ordine dei medici di Savona ha prontamente diramato un comunicato specificando di non utilizzare assolutamente la candeggina, neppure se diluita, per la pulizia post passeggiata. Sul sito del ministero della Salute si consiglia di utilizzare acqua e sapone, assolutamente efficaci, e di ricorrere alla candeggina solo per le classiche faccende domestiche. Tali precisazioni sono doverose, in quanto oggi la comunicazione è spesso superficiale e parimenti veloce.

Le regole da seguire

Dobbiamo quindi attenerci alle classiche procedure, con sapone o con comuni disinfettanti commerciali anche a base di alcool, ma non fare assolutamente esperimenti da piccolo chimico in casa. Inoltre, va tenuto presente che la permanenza del virus su superfici come l’asfalto è bassa, poiché questo si riscalda velocemente al sole e raggiunge temperature superiori a quelle dell’aria.

Anche la pioggia e i raggi solari in sé contribuiscono alla distruzione del microrganismo, e la probabilità che l’animale lo pesti, lo porti in casa e l’uomo lo contragga sono davvero minime. È lo stesso per le nostre scarpe, in sostanza. Non è quindi il caso di allarmarsi: come già specificato in precedenza su questa testata, non c’è alcuna correlazione tra covid-19 e animali domestici.

Francesco Roggiolani – Medico veterinario