Roma, 4 gen – Era solo questione di tempo, anche il leggendario musical Grease è finito sulla graticola dei talebani del politicamente corretto: secondo gli ultras della cancel culture sarebbe sessista, omofobo e inciterebbe addirittura allo stupro.

E’ destino che, uno dopo l’altro, tutti i film che in qualche modo rappresentano il bagaglio culturale delle generazioni antecedenti ai nati negli anni ’90 passino sotto le forche caudine del pensiero revisionista di millenial e successivi, vittime spesso inconsapevoli del lavaggio del cervello globalista. La lista dei film messi all’indice perché sessisti, omofobi e razzisti è ormai infinita.

Gli strali politicamente corretti si sono abbattuti su Grease durante la sua messa in onda sul canale britannico Bbc1. Mentre – ci scommettiamo – tutta una parte di audience non vedeva l’ora di tuffarsi nelle vicissitudini romantico-goliardiche di Danny Zucco e di Sandy, dei T-birds e delle Pink Ladies, le schiere di giovanissimi che per la prima volta si accostavano alla pellicola sono sobbalzate sulla propria sedia. E via a twittare indignati denunciando gli elementi «problematici» di Grease: è sessista, misognino, omofobo, e addirittura ammiccherebbe alla «cultura dello stupro».

Ma come, direbbe una qualsiasi persona normale, armata di buon senso: in Grease non c’è traccia di violenza, i lieto fine è assicurato, l’amore trionfa, tutti arrivano al finale felici, accoppiati e contenti…Eh no, alzano il ditino i gggiovani: «Con Grease si tocca il picco di omofobia», «Grease è misogino, sessista e un po’ stupido», «Grease fa schifo a così tanti livelli e il messaggio è pura misoginia». «Grease è una pellicola eccessivamente bianca»

A guadagnarsi il bollino rosso sono alcuni passaggi iconici della pellicola. Innanzitutto Sandy, la protagonista della pellicola, si trasforma in una bad girl per compiacere il personaggio interpretato da John Travolta e questo è estremante sessista e lesivo della dignità femminile. Poi la scena in cui un personaggio si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse, per non parlare della gara di ballo in cui lo speaker radiofonico Vince Fontaine in cui chiede ai ballerini di «evitare di formare coppie dello stesso sesso».

Secondo quanto riferito dal Daily Mail molte beghine antisessiste hanno chiesto a gran voce la cancellazione del film dal palinsesto: «Grease è troppo sessista ed eccessivamente bianco e dovrebbe essere bandito dallo schermo. Dopotutto, è quasi il 2021».

Cristina Gauri