Roma, 24 ott – Il cuoco vip noto come Chef Rubio aggiorna spasmodicamente il proprio profilo Twitter. E i suoi cinguettii ruotano, solitamente, attorno a tre argomenti: l’odio per Israele, le sue iniziative culinarie e l’odio per Matteo Salvini e il suo partito. Oggi ha deciso di dare il meglio con quest’ultimo tema.





La protesta del leghista Ciocca

L’eurodeputato leghista Angelo Ciocca ieri, durante un dibattito avvenuto all’Europarlamento sulla Turchia e l’invasione della Siria, prima del suo intervento a mò di provocazione aveva gettato in terra delle confezioni di cioccolato turco. Ciocca lo aveva fatto per porre in luce come, nella scorsa assemblea plenaria, i rappresentanti delle autorità turche avessero fornito il loro cioccolato chiedendo all’Europa di riprendere in mano i negoziati per l’ingresso della Turchia in Europa. Qui, come amano dire i giovani, Chef Rubio si è sentito davvero triggered, essendo in quest’azione racchiusi due dei suoi argomenti favoriti: il cibo e la Lega.

La @LegaSalvini non rappresenta l’Italia e mai l’ha rappresentata. A Strasburgo non ce sete mai annati, e quando sete annati avete solo figure demmerda. Tipo qui: il cibo non si butta mai! Si protesta con contenuti e non con piazzate da pupazzi. Ridicoli🇮🇹 https://t.co/hvC0RWsNio — Chef Rubio (@rubio_chef) October 24, 2019

Ma Rubio il “pacifista” non sente ragioni

Ma delle motivazioni dietro questa protesta di Ciocca, a Rubio non interessa: se le avesse approfondite, magari, lui che è pacifista e non fa che condividere video sulle atrocità commesse dai Turchi nei confronti dei Curdi sarebbe stato anche d’accordo. “La LegaSalvini non rappresenta l’Italia e mai l’ha rappresentata” scrive Rubio, dimenticando quel piccolo particolare relativo alle elezioni democratiche regolarmente vinte dal partito di Matteo Salvini (ma quello non è “er popolo” che gli piace”). “A Strasburgo non ce sete mai annati, e quando sete annati avete solo figure demmerda. Tipo qui: il cibo non si butta mai! Si protesta con contenuti e non con piazzate da pupazzi. Ridicoli”.

Poca carne al fuoco

“Si protesta con contenuti”, dichiara lo Chef – anzi, pardon, l’autodefinitosi “food fighter” – che scrive solo in romanesco da fiction e sembra essere affetto da una coprolalia preoccupante. Dei contenuti relativi alla protesta di Coccia – che in quanto protesta ha determinate caratteristiche di “choc” – Rubio non sa niente perché tanto basta dire Lega per fargli soffriggere il cervello. A parte la puzza di bruciato, però, viene fuori ben poco da questi fornelli.

Ilaria Paoletti