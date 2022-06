Roma, 29 giu – Pazzesco Gregorio Paltrinieri, è ancora oro. Il campione azzurro stravince la 10 km di fondo, dopo essersi aggiudicato la medaglia più prestigiosa nei 1500 stile libero in vasca, l’argento nella 5 km e il bronzo nella staffetta. Ma ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest è letteralmente un trionfo italiano, costellato di successi continui e arricchito dall’argento conquistato oggi da Domenico Acerenza, sempre nella 10 km di fondo. Doppietta tricolore dunque, giusto per segnalare al mondo chi sono i dominatori delle acque nella maratona del mare, specialità olimpica tra le più toste in assoluto.

Paltrinieri mostruoso, ma brilla tutta l’Italia: dietro solo a Usa e Cina

Basta dare un’occhiata al medagliere per comprendere l’incredibile successo italiano. Siamo dietro soltanto a due “continenti”: Stati Uniti e Cina. Terzi nella classifica generale, dietro di noi il resto del mondo. Impressionante.

Ecco il medagliere aggiornato (ori, argenti, bronzi), con le gare in programma fino al 3 luglio.

1. Usa 17-12-16

2. Cina 9-2-6

3. Italia 8-5-6

4. Australia 6-9-2

5. Canada 3-4-5

6. Giappone 2-6-3

7. Ucraina 2-5-2

8. Francia 2-5-1

9. Germania 2-4-4

10. Svezia 2-2-0

11. Ungheria 2-1-0

12. Romania 2-0-0

13. Gran Bretagna 1-3-4

14. Brasile 1-1-2

15. Olanda 1-1-1

16. Lituania 1-0-1

17. Polonia 0-1-1

18. Corea del Sud 0-1-0

19. Grecia 0-0-2

20. Austria 0-0-2

21. Spagna 0-0-1

22. Sudafrica 0-0-1

23. Malesia 0-0-1

Alessandro Della Guglia