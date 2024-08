Acca Larenzia, le crisi isteriche della sinistra non fermeranno la sua crisi irreversibile

Roma, 26 ago – Abbiamo superato ogni limite del ridicolo, con l’ennesima polemica su Acca Larenzia e sull’immobile che fu del Msi. Casapound ha risposto alle accuse, noi ci permettiamo di commentarne il livello imbarazzante.

Acca Larenzia, le crisi isteriche della sinistra sull’acquisto dell’immobile

La cattivissima fondazione privata ha versato 30mila euro per Acca Larenzia, o meglio per l’immobile che ne costituisce un’attuale sede di Casapound. Sacrilegio. Contro cosa non si capisce, o meglio si legge anche se fa ridere: non è possibile sostenere i malvagi neofascisti. Perché i neofascisti sono malvagi a prescindere: pure se fanno propria una sede in cui sono stati assassinati tre ragazzi innocenti oltre 45 anni fa. Il richiamo è il solito: uccidere un fascista non è reato, e anche se non lo affermi pubblicamente puoi sempre esprimerlo attraverso giri di parole infiniti, imbarazzanti e pure abbastanza inutili. Perché dietro questo ennesimo attacco c’è un altro fattore a cui siamo abituati, o meglio sono abituati coloro che siedono dietro le scrivanie dei giornali finanziati da De Benedetti: il vuoto cosmico.

Una cultura politica da distruggere per mancanza di argomenti

Lo scopo è quello. Non si tratta solo dello scioglimento di Cpi – che peraltro ci permettiamo di ritenere remoto – ma le scenate teatrali da esibire. Necessarie per compensare una vacuità di programmazione politica e di ideali divenuta ormai paradossale. Se la sinistra producesse davvero politica, non avrebbe nessun motivo per andare dietro, in un modo che si potrebbe definire quasi “stalking” alle vicende di Cpi, delle sue sedi e delle sue manifestazioni. Prima è il saluto romano, e con quello si fa un buco nell’acqua. Ma poi ci sono le stesse sedi storiche e la necessità di fa passare un principio ineliminabile: vietato aiutare i “cattivi”. Anche se commemorano una strage in cui i “cattivi” provenivano da ben altri lidi politici. Buona fortuna, caro Nazareno. Dal canto nostro, siamo certi che tutta questa manfrina non vi salverà dalla morte politica.