Premio Almerigo Grilz: al via la seconda edizione tra Trieste e Milano

Roma, 2 apr – Torna per la sua seconda edizione il Premio Giornalistico Almerigo Grilz, iniziativa dedicata alla memoria del reporter di guerra italiano caduto nel 1987 in Mozambico. Il riconoscimento, istituito dall’Associazione Amici di Almerigo, mira a valorizzare il giornalismo di inchiesta e d’azione, premiando i giovani reporter under 40 che si distinguono per il loro impegno nel raccontare la realtà senza filtri.

Al via la seconda edizione del premio Almerigo Grilz

Dopo il successo dell’edizione inaugurale del 2024, l’edizione 2025 si articolerà in una serie di eventi tra Trieste (6-9 maggio) e Milano (19-20 maggio). Tra gli appuntamenti in programma: una mostra, un talk show sul giornalismo di guerra, una conferenza stampa e la premiazione finale, che si terrà il 19 maggio presso Palazzo Cusani a Milano. Il premio è aperto a giornalisti italiani attivi nei vari ambiti della professione – stampa, televisione, radio, fotografia e web – che abbiano realizzato inchieste o reportage tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. La giuria, composta da firme di spicco del giornalismo italiano, assegnerà tre riconoscimenti in denaro ai vincitori: 3.000 euro per il primo classificato, 2.000 euro per il secondo e 1.000 euro per il terzo. Le candidature dovranno essere inviate entro il 21 aprile 2025 alla segreteria del premio all’indirizzo segreteria@premioalmerigogrilz.it. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sugli eventi in programma, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Amici di Almerigo.

Missione Mozambico

Un focus particolare dell’edizione 2025 sarà dedicato al Mozambico, paese in cui Almerigo Grilz perse la vita nel 1987. A quasi quarant’anni dalla sua scomparsa, il premio intende valorizzare il ruolo del giornalismo nel raccontare le realtà di conflitto e trasformazione, in un contesto che ancora oggi è teatro di tensioni e sfide. In concomitanza con il premio, si terrà la Missione Mozambico, un’iniziativa di reportage che vedrà la partecipazione di giornalisti italiani per documentare la situazione attuale del paese, le sue opportunità di crescita e le minacce ancora presenti. La missione prevede anche la posa di una targa commemorativa a Caia, nel luogo in cui riposa Almerigo Grilz, a testimonianza dell’impegno nel ricordare il sacrificio dei reporter di guerra.

Sergio Filacchioni