Roma, 2 nov — Prima Cartabellotta, poi Pregliasco, ora si unisce anche Matteo Bassetti al coro della «scienzah» oltraggiata dal reintegro del personale medico non vaccinato. Malgrado — è sotto gli occhi di tutti, è sufficiente consultare i dati Iss — sia ormai assodato che chi rifiuta il vaccino ha inequivocabilmente le stesse probabilità di ammalarsi e contagiare di chi ha invece optato per la sacra inoculazione, (e quindi rende ingiustificato il presupposto alla base del green pass fosse), non tace il fronte moralista di chi vorrebbe far pagare agli «eretici» il rifiuto del dogma vaccinale.

Bassetti e il fronte moralista di chi vuole rieducare i “ribelli” del vaccino

Non solo non tacciono, ma a loro suffragio presentano teorie parascientifiche smentite clamorosamente da un anno abbondante di dati statistici su vaccinazioni, infezioni, contagi e morti di vaccinati, certi di abbindolare una larga fetta dell’opinione pubblica, che invece — ci basta constatare il flop delle quarte e quinte dosi — a quanto pare, non è più tanto disposta al raggiro. Quando la teoria parascientifica cade, le viene in soccorso la morale, secondo la quale la riabilitazione dei «ribelli» è diseducativa ed è uno schiaffo a chi si è piegato, contagiandosi ugualmente o patendo gravi reazioni avverse (reazioni di cui lo Stato non si cura minimamente e tratta come il proverbiale sporco sotto il tappeto). Si vuole colpire la disobbedienza nei confronti dell’autorità e la mancanza di fede nel dogma. Per questo Bassetti si unisce a Pregliasco proponendo addirittura corsi di virologia per i medici reintegrati.

La farsa dei corsi di virologia

Non perché ne abbiano realmente bisogno, ma per quel gusto alla rieducazione che pervade i fan dell’apartheid vaccinale. «Li obbligherei a seguire corsi di virologia e immunologia, perché credo che non abbiano studiato abbastanza», attacca Bassetti. «È evidente che un medico che decide di non vaccinarsi non è in grado di svolgere a pieno il suo lavoro, che è quello di raccomandare la vaccinazione anti Covid».

Che strano: il compito dei medici, l’ultima volta che avevamo controllato, era di curare i malati di Covid, possibilmente non a tachipirina e vigile attesa come prassi (in molti casi letale) seguita da molti esimi vaccinatissimi colleghi di Bassetti & company; e non pubblicizzare un vaccino che non protegge dal contagio, che perde efficacia rapidamente e che ha un alto rischio di provocare effetti avversi di portata anche grave nelle persone sotto i 50 anni. Forse, il corso di virologia andrebbe imposto alle virostar.

Cristina Gauri