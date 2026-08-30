Bonaccini, dimmi come voti e ti diro che cosa sei

Roma, 30 ago – Cosa hanno in comune Silvio Berlusconi, Nicola Gratteri e Stefano Bonaccini? Apparentemente nulla, anzi, sono personaggi antitetico, antipodici, antipatici tra loro. Berlusconi, rappresentante della borghesia della Milano capitale industriale ed economica, incarnazione dell’imprenditoria imprestato alla politica che languiva di politici di razza anticomunista doc. Nicola Gratteri, esponente di quella giustizia inquisitoria, persecutoria, manettara che avrebbe trovato nel Berlusca il suo pollo da spennare. L’aedo della giustizia, conferenziere del Diritto e cantore delle vedove del giustizialismo. E Stefano Bonaccini, comunista, poi moderato con la stessa facilità del cambio di look e della dieta. Arrivato tardi troppo tardi nel solco tracciato dal Cavaliere che per anni, decenni lo ha combattuto salvo poi rivelarsi la brutta copia di Silviosauro fuori tempo massimo. Una macchietta spocchiosa e specchiosa del berlusconismo sepolto e resuscitato. Ridotto a meme di sé stesso, un genio incompreso.

Corsi e ricorsi storici

Giusto un ventennio fa, Berlusconi disse che gli italiani che votavano a sinistra erano dei coglioni. Parole sue: “Ho troppa stima dell’intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che votano contro il proprio interesse.”

In occasione del referendum sulla magistratura (e non sulla giustizia) il procuratore di Napoli Nicola Gratteri disse che le persone perbene avrebbero votato No e che a votare Sì darebbero stati “gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere.”

Adesso fermiamoci un secondo. Tre persone completamente diverse, vent’anni di distanza, ma il concetto è sempre lo stesso. Se voti come dico io sei una brava persona. Se voti diversamente sei un coglione o un criminale. Quando Berlusconi disse quella frase, la sinistra si incazzò.

Migliaia di persone scesero in piazza con i cartelli: “Sono un coglione” e la stessa frase campeggiò su magliette e spillette per recarsi alle urne.

Bonaccini lo ha detto davvero

Tralasciando l’esito del quesito referendario salutato identitariamente da parte di una parte della magistratura a suon di Bella ciao, il nuovo Bonaccini mascherato da Cavaliere, il «riformista pragmatico col giubbotto di pelle e la piadina in mano», l’amministratore solido della via Emilia che non doveva chiedere mai ad Albenga interviene sul campo largo e lo fa senza mezzi termini e in barba (curata) al politically correct: “Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Melini e Salvini”.

Non è affatto il nuovo modo per affrontare la lotta di classe, ormai abbandonata in soffitta dell’attico. Anzi, è solo un modo commovente con cui, con puntualità svizzera, la sinistra italiana riesce a darsi la zappa sui piedi. In un raptus di nostalgia per il Nazareno, è cascato nel classico riflesso condizionato del Pd: se non ci voti, non è perché facciamo pena, ma perché sei analfabeta.

Un autogol così perfetto, da far sorgere un dubbio: e se Bonaccini fosse cambiato a tal punto da diventare un fratello d’Italia e questo è solo un modo per fare coming out? La ricetta è sempre la solita, riscaldata al microonde: i colti, i poeti, i laureati e gli illuminati stanno a sinistra. La plebe ignorante, quelli che non arrivano alla terza settimana del mese e i residenti delle periferie votano la destra. Solo perché non hanno le facoltà mentali per capire la bellezza del Sol dell’Avvenire.

Una comica tragedia

La vera tragedia comica, però, sta nel confronto col passato. Un tempo, a teorizzare la superiorità antropologica della sinistra c’erano Pasolini, Eco o Calvino. Gente con cui, se non altro, dovevi prenderti la briga di litigare sul piano delle idee. Che, poi, anche questo è un vecchio cliché che non corrisponde per nulla al vero. Non erano gli intellettuali a dirsi di sinistra (ricordate le dichiarazioni ritrattate della buonanima di Guccini? Comunista sì, qualche volta, mai), ma la sinistra che occupava la cultura. Per cui, o, ti dicevi di sinistra o altrimenti eri tagliato fuori.

Un po’ come accade negli ultimi anni con la dichiarazione antifascista e le relative patenti, sottotitolate dall’evergreen di esposizione, meglio se mediatica, Bella ciao. Poi, però criticano le tessere per lavorare degli anni in cui loro scappavano sui monti all’ombra di un bel fior.

Autoipnosi di massa

Oggi la stessa idiozia classista viene riproposta con la medesima boria, ma da un ceto politico e mediatico che va da Bonaccini ad Andrea Scanzi. Risultato? Se prima erano odiosi e snob, oggi sono semplicemente ridicoli.

Da dove nasce questa epica disconnessione dalla realtà? Semplice: un’autoipnosi di massa. A furia di ripetere a reti unificate che ogni barcone che sbarca è riempito esclusivamente da ingegneri aerospaziali, neurochirurghi e astrofisici pronti a pagarci le pensioni, nel Pd hanno finito per crederci davvero. Si sono fatti di pura propaganda.

E così il cortocircuito è servito. Se l’immigrazione clandestina per loro è una convention di menti eccelse, chiunque osi lamentarsi del degrado sotto casa dev’essere per forza un troglodita con la terza media e il cuore a destra. Sognano un’immigrazione idealizzata di premi Nobel e trattano i propri cittadini veri come analfabeti funzionali.

La strategia da tresette col morto

Il tocco di classe? Questa perla non è neanche scappata a Bonaccini durante il travaglio di una sconfitta elettorale, quando il politico bocciato accusa gli elettori di «non essere ancora pronti per la sua grandezza». No, l’ha sparata a bocce ferme. Gratis. Così, per lo sfizio di farsi del male.

È dal 2011 che la destra incassa assegni in bianco grazie all’insopportabile puzza sotto il naso dei progressisti. Ogni volta che un Bonaccini sale sul pulpito a spiegare che i poveri votano a destra perché «hanno studiato poco», a Giorgia Meloni non resta che impacchettare la frase, infiocchettarla e, servendola agli italiani, dire: «Avete visto? Loro vi chiedono la laurea per rispettarvi, noi vi ascoltiamo».

A questo punto la domanda nasce spontanea. Ma per un puro e semplice istinto di sopravvivenza, alla sinistra non viene il dubbio che fare la stessa identica fesseria da quindici anni sia da fessi? Evidentemente no. Altrimenti avrebbero capito che la vera fortuna di questa destra è l’impresentabilità dell’attuale sinistra: primarie sì, primarie no, candidiamo un diciottenne, meglio se partigiano, ma perché no Elly Schlein per i compagni Elena 27. Insomma, loro continuano a pontificare dall’alto del nulla con la laurea in tasca, mentre gli “ignoranti” potrebbero di nuovo vincere le lezioni.

Tony Fabrizio