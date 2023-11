Cervinia diventa “Le Breuil” e scoppia la polemica: l’opposizione di FdI

Roma, 30 nov – Una mossa poco arguta, per la promozione turistica, il cambiamento di nome di Cervinia, nota località montana valodostana, in “Le Breuil”. Un percorso iniziato nel 2011, come riportato anche dall’Ansa, che però ha scatenato inevitabili – e comprensibili – polemiche.

Da Cervinia a Le Breuil

Cervinia è una frazione del comune di Valtournenche, il quale da ormai 12 anni ha iniziato a cercare negli archivi per trovare le antiche denominazioni dei villaggi e di altre località. Ed ecco che la frazione succitata, dopo anni, torna ad avere la denominazione “Le Breuil”. Quindi ora via a tutto il processo di cambiamento anche della cartellonistica, dei documenti dei residenti, eccetera. Indipendentemente dalle origini del paesino, il fatto che abbia ormai da tempo immemore un nome italiano è un valore da proteggere, soprattutto per la fama che la località stessa riveste a livello mondiale.

“È un brand troppo importante”: l’opposizione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia si oppone nettamente, come si legge in una nota del partito: “Esprimiamo vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un’ideologia fuori tempo, spazio e luogo, non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all’immagine di tutta la Valle d’Aosta”. Anche il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, eletta nel maggio scorso quando il provvedimento era già passato in Consiglio comunale, è contraria: “Domani incontreremo il presidente della Regione. L’obiettivo è trovare una soluzione assieme all’amministrazione regionale. Vogliamo affrontare il problema e capire cosa possiamo fare. Chiederemo di poter rettificare la denominazione e mantenere il nome Cervinia. Il cambiamento era stato fatto per una questione di toponomastica e basta”. E poi: “Bisogna capire come ci si può muovere dal punto di vista giuridico, quali passi possiamo fare. Ci rendiamo conto della situazione e stiamo lavorando per risolvere il problema”.