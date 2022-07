Roma, 14 lug – Il lago spuntato sul ghiacciaio della Marmolada risale al 2009. Reihnold Messner, che l’aveva postata sui social, viene smentito dagli esperti, come riporta Tgcom24.

Lago sulla Marmolada, la foto è datata

Avevamo pubblicato ieri riguardo il lago spuntato sulla Marmolada che, secondo le prime fonti, pareva essere del maggio di quest’anno. A seguito della smentita degli esperti, rettifichiamo e ci scusiamo. L’immagine postata da Reinhold Messner, virale sul web, infatti risale al 2009. Gli esperti del servizio anti-valanghe dell’Arpav non hanno dubbi. La parte della parete della Marmolada inquadrata, tra l’altro, si trovava in condizioni di neve completamente diverse da quelle che stiamo riscontrando in questo 2022.

La circolazione dell’immagine

La foto è stata diffusa un po’ ovunque dopo il post pubblicato dall’alpinista altoatesino Hanspeter Eisendle, che aveva parlato, per il maggio di quest’anno, di un laghetto simile sul ghiaccio della parete sud di Punta Rocca. A quanto si scopre, però, senza foto a testimoniarlo. Comunque, per gli esperti un deposito di acqua di quel tipo non poteva avere a che fare con il distacco della neve, provocante la terribile valanga, che domenica 3 luglio ha provocato undici morti sulla Marmolada. Una tragedia che ha generato infiniti dibattiti.

Alberto Celletti