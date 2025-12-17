LOGIN
mercoledì, Dicembre 17, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Como, colpita una lista vicina al Blocco Studentesco: il Liceo Volta la espelle dalle elezioni in corso
ApprofondimentiCronacaPrimo Piano

Como, colpita una lista vicina al Blocco Studentesco: il Liceo Volta la espelle dalle elezioni in corso

by Sergio Filacchioni
Scritto da Sergio Filacchioni 0 commento
Blocco Studentesco
Galt Media

Roma, 17 dic – Quanto accaduto al Liceo Volta di Como durante le elezioni studentesche del 24 novembre non è un errore procedurale né una banale controversia regolamentare. È un atto politico. Una lista regolarmente candidata, “Volontà e Partecipazione”, è stata esclusa dalla competizione elettorale a votazioni in corso con una decisione unilaterale della presidenza, senza contraddittorio e senza l’intervento di alcun organo terzo di garanzia. Una scelta che, al netto delle giustificazioni successive, ha prodotto un solo effetto concreto: eliminare dal panorama scolastico un soggetto politico sgradito.

La lista vicina al Blocco Studentesco espulsa dalle elezioni

La lista esclusa è legata al Blocco Studentesco. Ed è esattamente questo il punto che molti fingono di non vedere. Non esiste alcuna norma scolastica, ministeriale o costituzionale che vieti la presenza del Blocco Studentesco e delle sue liste affini, così come non esiste alcuna regola che consenta di escludere una lista per la sua appartenenza politica. Eppure, nella scuola italiana, il meccanismo è ormai collaudato: quando il dissenso è riconoscibile, organizzato e identitario, le regole diventano improvvisamente elastiche e la discrezionalità dei presidi prende il sopravvento. La motivazione ufficiale parla di violazione del silenzio elettorale per l’esposizione di uno striscione di invito al voto. Una ricostruzione che il comunicato della lista comasca smonta punto per punto. Lo striscione è stato esposto fuori dal perimetro scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, senza intralciare l’ingresso, senza arrecare danni e senza violare alcun articolo del regolamento interno, incluso quello che disciplina manifestazioni e iniziative studentesche. Nonostante ciò, l’esclusione è stata immediata e irrevocabile.

La stampa che giustifica l’ingiustificabile

Il resto lo racconta il clima. Nelle ricostruzioni ufficiose e negli articoli di cronaca locale sono subito affiorate allusioni e sospetti su presunti “legami con l’ultradestra”, come se l’etichetta bastasse da sola a giustificare il provvedimento. Non fatti, non comportamenti concreti, ma il solito corollario di insinuazioni utili a legittimare una scelta già presa. È l’altra faccia dell’antifascismo militante, quello amministrativo, che svolge con efficienza un lavoro di prevenzione, isolamento e neutralizzazione che raramente riesce ai cortei e ai centri sociali. Così la scuola che predica pluralismo e partecipazione mostra il suo volto reale: uno spazio rigidamente sorvegliato, dove la politica è ammessa solo se innocua, depotenziata, priva di identità. Tutto è consentito purché non sia radicato, purché non rompa l’apatia, purché non costruisca comunità. Quando questo accade, la risposta non è il confronto, ma la sanzione. Nel loro comunicato, i ragazzi di “Volontà e Partecipazione” parlano apertamente di sopruso e di atto illegittimo, rivendicando un diritto elementare: l’agibilità politica all’interno della scuola, come avviene in ogni istituto d’Italia.

Gli studenti non hanno bisogno di badanti

Che della vicenda sia stato informato persino il Prefetto di Como è un dettaglio che dice molto. Non perché ci fosse un reale pericolo, ma perché la presenza di una lista del Blocco Studentesco è ormai trattata come un problema di ordine pubblico, non come un normale fatto politico. È questa l’anomalia vera. Il caso del Volta non è isolato. È l’ennesima conferma di un modello: colpire preventivamente chi non si allinea, trasformare la scuola in un laboratorio di uniformità ideologica. Oggi tocca a una lista studentesca, domani a chiunque non rientri nel recinto del consentito. Ed è per questo che la vicenda è grave. Non perché “la democrazia è in pericolo” in senso astratto, ma perché si continua a insegnare, nei fatti, che esistono idee legittime e idee da espellere. E che la politica militante è troppo pericolosa per i giovani. Ma gli studenti non hanno bisogno di badanti.

Sergio Filacchioni

You may also like

630 mila giovani emigrati in dieci anni: l’Italia perde la guerra dei flussi

Ambrogio, il santo con la frusta

Kupiansk: il contributo italiano nella manovra che ha ribaltato il fronte

Contro il falso radicalismo: perchè leggere “Tu chiamala se vuoi rivoluzione” di Adinolfi

Due giorni di cultura e confronto: si chiude la prima edizione di “Letture maceratesi”

Il semestre filtro non è il problema

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin