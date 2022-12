Roma, 22 dic – L’emergenza cinghiali ormai è una tragicommedia. Da mesi, per non dire anni, Roma è sotto assedio dei selvatici animali (anche se il fenomeno si sta allargando anche ad altri centri abitati nel resto del Paese, e ha spiegazioni più ampie della semplice sporcizia la quale, indubbiamente, imperversa nella capitale). Ma ciò che fino a poco fa era un meme che spopolava sul web, ora sta diventando altrettanto tragicomica realtà.

Emergenza cinghiali, via libera alla caccia



Come riporta l’Ansa, è arrivato il via libera della commissione Bilancio della Camera ad un emendamento alla manovra molto “particolare”. Esso, in pratica, apre alla possibilità di “abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città”. Un emendamento firmato da Tommaso Foti di Fratelli d’Italia. In parole povere, sì alla caccia cinghiali, pure nei centri se è necessario. Ma non solo: se le analisi igienico-sanitarie sui corpi di caccia consentiranno, sì anche al consumo alimentare. Il che, per carità, ha una sua logica. Solo fa riflettere, ridere e piangere se si pensa a quanto si è ironizzato negli anni scorsi proprio sulla questione.

Il ragù di cinghiale dai meme alla realtà

Obiettivamente, la storia è di quelle imbarazzanti. Solo i social network, infatti, sono pieni zeppi, da anni, di meme sul “ragù di cinghiale” come unica soluzione alle incursioni cittadine dei selvatici animali.

Ora la caccia al cinghiale potrebbe perfino diventare reale, con relativa cucina del prodotto, manco fossimo in pieni boschi. Il confine tra la realtà e l’immaginazione si sfuma, si annulla. E noi non possiamo far altro che recepirlo con una certa angoscia. Pensando a come molti aspetti del nostro vivere civile, come questo, possano addirittura iniziare ad essere messi in discussione. Insomma, gireremo in città tutti armati di fucile per cacciare gli animali invadenti, e magari anche per fare la “spesa”? Chissà.

Stelio Fergola