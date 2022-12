Roma, 22 dic – Le famiglie italiane in difficoltà non vanno aiutate. O meglio, mai metterle in primo piano rispetto ai clandestini. Vietato volere più bene a chi si sente più vicino. A questo punto, per il futuro, deduciamo – provocatoriamente – che sarà vietato volere più bene ai propri genitori che a persone sconosciute. Questo pare il messaggio – in prospettiva – del “Nodo antidiscriminazione” del Comune di Asti contro un’iniziativa promossa da FdI sul posto.

Aiutare le famiglie italiane in difficoltà? È razzista

Come riporta Tgcom24, FdI promuove un’iniziativa che si dichiara a favore delle famiglie italiane in difficoltà. A reagire, però, è il “Nodo antidiscriminazione del Comune di Asti”, attivo nel 2017, che boccia l’iniziativa considerandola fonte di differenze inaccettabili e, in buona sostanza, razziste. La risposta del partito, peraltro, è piuttosto blanda: “La nostra iniziativa non è né provocatoria né discriminatoria, bensì ha l’obiettivo di aiutare i nostri connazionali più deboli e dimenticati, le famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, e, proviamo, nel nostro piccolo, ad aiutare con azioni concrete i cittadini in difficoltà che stanno soffrendo”. Il coordinatore Luigi Giacomini addirittura pare quasi fare marcia indietro: “L’idea non è quella di discriminare nessuno, anzi. L’iniziativa è rivolta a chi è tracciato all’anagrafe, indipendentemente dall’origine o dall’etnia. Cioè a quella fascia di persone che non rientra nella definizione di profughi, una categoria che è già aiutata da tante associazioni”. E sul profugo che chiedesse aiuto, aggiunge: “Se avesse davvero bisogno e non avesse trovato l’aiuto di nessuno, lo accoglieremmo a braccia aperte”.

Il “Nodo antidiscriminazione”

Quanto al “Nodo antidiscriminazione”, esso nasce nel dicembre del 2017. E tra i maggiori promotori c’è Monica Cerutti consigliere regionale del Piemonte, con un passato nei Democratici di Sinistra, dal 2014 al 2019 el 2014 al giugno del 2019 sono stata “assessore regionale in Piemonte con delega alle Pari Opportunità, Diritti Civili, Diritto allo Studio, Politiche giovanili, Immigrazione”, come si legge dal suo sito ufficiale. Insomma, sul profilo del “Nodo” non sembrano esserci molti dubbi. Al netto del fatto che il sindaco della cittadina, Maurizio Rasero, sia di Forza Italia.

Alberto Celletti