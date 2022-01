Roma, 18 gen – In Italia l’11,8% dei lavoratori è povero, come rilancia Tgcom24 sui dati del ministero del Lavoro.

Italia, tanti lavoratori poveri, e già prima del Covid

In Italia tanti lavoratori in condizioni di povertà: più di uno su dieci, secondo i dati del ministero, per la precisione l’11,8%. Dove per povertà si intende vivere in una famiglia con un reddito inferiore al 60% della linea mediana. Un dato allarmante, superiore alla media europea che è del 9,2%. La fonte è il Rapporto della commissione del ministero del Lavoro, elaborato su dati Eurostat 2019, quindi prima del Covid.

Le solite soluzioni: salario minimo e sostegni

Il ministero propone le solite soluzioni: salario minimo e sostegni per chi lavora ma con redditi bassi, quindi un “in-work benefit”. Nella Relazione del Gruppo di lavoro del ministero si legge anche che bisogna incidere sulle ragioni che provocano i bassi redditi non legate alla bassa retribuzione ma anche alla durata del lavoro (quindi ore settimanali, le settimane lavorative ogni anno, eccetera). Interesse a focalizzarsi sul precariato e sui part time involontari. Altri parametri da esaminare sono le composizioni familiari (e quanti redditi si producano in ogni famiglia) e quanto sia efficiente la redistribuzione dello Stato.

In un passaggio si legge testualmente che “una strategia di lotta alla povertà lavorativa richiede quindi una molteplicità di strumenti per sostenere i redditi individuali, aumentare il numero di percettori di reddito, e assicurare un sistema redistributivo ben mirato. L’obiettivo è di aumentare quantità e qualità del lavoro nel nostro Paese”.

E i sempreverdi “salari minimi”? Per garantirli, gli esperti suggeriscono di estendere i contratti collettivi principali a tutti i lavoratori. Oppure introdurre il salario minimo per legge. Magari sperimentandolo per un certo periodo, per valutare una risposta nei settori più disagiati. E, ovviamnente, anche l’impiego dell’ “in-work benefit”, visto che in Italia solo il 50% dei lavoratori poveri percepisce un aiuto al proprio reddito (la media europea è del 65%).

Alberto Celletti