Emma, l’AI italiana finita nel tritacarne: la sovranità tecnologica è una strada in salita

Roma, 27 giu – Prima le schermate, poi i meme, infine la sospensione temporanea. In pochi giorni Emma, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Egomnia, è passata dall’essere presentata come “AI nata in Italia” al diventare un caso social. Gli utenti hanno iniziato a interrogarla con domande elementari, trabocchetti logici, richieste provocatorie, semplici test di cultura generale. Le risposte, in diversi casi, sono state sbagliate, confuse o apertamente surreali. Da lì la circolazione virale su X, LinkedIn, Reddit e altri canali: il classico meccanismo della gogna digitale, alimentato questa volta da un tema sensibile e facilmente ridicolizzabile, l’intelligenza artificiale “italiana”.

Emma, l’Ai italiana tra ambizione e cattiva comunicazione

Che un modello linguistico possa produrre risposte errate non è una scoperta. Tutti gli LLM, anche quelli molto più potenti, possono allucinare, fraintendere un prompt o generare contenuti inesatti. Nel caso di Emma, tuttavia, la sproporzione è apparsa subito evidente: da una parte una comunicazione pubblica molto ambiziosa, centrata su sovranità tecnologica, indipendenza, infrastruttura nazionale, AI italiana; dall’altra un modello che, alla prova aperta degli utenti, ha mostrato limiti tecnici incompatibili con l’aspettativa generata dal lancio. Secondo la scheda tecnica pubblicata su Hugging Face, Emma-5 è un “mini” Large Language Model decoder-only, sperimentale, progettato per la lingua italiana. La stessa scheda indica una finestra di contesto da 2.048 token, un vocabolario da 50.000 token, un corpus di pretraining di circa 54,36 GB raw, pari a circa 10,8 miliardi di token, e un DPO disabilitato. Nella sezione sulle limitazioni viene esplicitato che il modello non è pensato per applicazioni critiche, sistemi ad alta affidabilità, reasoning complesso multi-step o ricerca scientifica avanzata senza supervisione. Sono precisazioni importanti, perché descrivono un progetto sperimentale e leggero, non un assistente generalista maturo.

Questo non rende Emma inutile. Al contrario, un modello piccolo può avere una sua funzione. Nel settore dell’intelligenza artificiale esiste un interesse crescente per modelli più leggeri, meno costosi, verticali, capaci di operare in ambienti controllati, magari su hardware ordinario o in contesti aziendali specifici. Un sistema di questo tipo può servire per classificare testi, generare bozze semplici, assistere processi ripetitivi, lavorare su corpus delimitati o garantire maggiore controllo sui dati. Il problema nasce quando un prototipo di questa scala viene esposto al pubblico come simbolo di un riscatto tecnologico nazionale.

Storia di una sovraesposizione senza limiti

La comunicazione ha pesato più della tecnologia. Nei testi di lancio Emma è stata raccontata come una famiglia di LLM italiani sviluppata per contribuire alla sovranità tecnologica nazionale ed europea. Il progetto è stato presentato come una scelta di indipendenza, una visione industriale, un’infrastruttura autonoma coerente con il contesto culturale e produttivo italiano. Sono concetti legittimi, ma pesanti. Se vengono associati a un modello ancora fragile, il rischio è che l’intera idea venga compromessa dalla sua prima esposizione pubblica. E infatti è successo. Il pubblico non ha percepito Emma come un esperimento di piccola scala, ma come “l’intelligenza artificiale italiana”. Di conseguenza, ogni errore non è stato letto come il limite di un modello mini, ma come il fallimento dell’ambizione nazionale. È qui che il caso diventa interessante. Non perché dimostri l’impossibilità di costruire AI italiana, ma perché mostra quanto sia fragile il rapporto tra innovazione, marketing e credibilità.

Egomnia non è una realtà sconosciuta. Fondata da Matteo Achilli nel 2012, è una PMI innovativa attiva nei servizi ICT, quotata dal 2024 sul segmento professionale di Euronext Growth Milan. Il fatto che una società italiana provi a sviluppare modelli proprietari non è di per sé criticabile. Anzi, in un mercato dominato da attori americani e cinesi, ogni tentativo serio di costruire competenze nazionali dovrebbe essere guardato con attenzione. Ma proprio per questo la comunicazione deve essere più sobria, più tecnica e più precisa. Non basta richiamare la sovranità tecnologica per trasformare un modello sperimentale in un’infrastruttura strategica.

Se l’Ai italiana fa ridere…

Il rischio maggiore non è che Emma faccia ridere. Il rischio è che faccia ridere l’idea stessa di AI italiana. In un Paese già incline al provincialismo cronico, un lancio percepito come gonfiato produce un danno doppio: espone il progetto alla derisione e rafforza l’idea che, in fondo, l’Italia non sia in grado di competere. È una conclusione sbagliata, ma comprensibile se il dibattito pubblico viene costruito su aspettative irrealistiche. Il paradosso è che in Italia esistono già progetti più solidi e strutturati. Minerva, sviluppato dal gruppo Sapienza NLP nell’ambito del progetto FAIR e in collaborazione con Cineca, ha portato alla realizzazione di una famiglia di modelli linguistici con una versione da 7 miliardi di parametri, addestrata su un corpus di dimensioni molto più ampie. Modello Italia di iGenius, addestrato con il supporto di Cineca sul supercomputer Leonardo, è stato presentato come LLM italiano da 9 miliardi di parametri, con una finestra di contesto da 4.096 token e un vocabolario da 50.000 token. Anche questi progetti vanno valutati senza slogan e senza indulgenze, ma mostrano che il tema dell’AI italiana non coincide con il caso Emma.

La questione di fondo, quindi, è distinguere tre piani che nel dibattito pubblico sono stati sovrapposti. Il primo è il piano tecnico: Emma-5 è un modello piccolo, sperimentale, con limiti dichiarati. Il secondo è il piano comunicativo: il progetto è stato raccontato con categorie molto più grandi della sua effettiva maturità. Il terzo è il piano strategico: l’Italia e l’Europa hanno davvero un problema di dipendenza tecnologica da infrastrutture, piattaforme e modelli esteri.

L’Ai come strumento di potenza

L’ultimo merita di essere affrontato separatamente. Parlare di sovranità tecnologica nell’AI ha senso. Come abbiamo detto in passato, i modelli linguistici non sono semplici strumenti neutri: organizzano informazioni, assistono processi decisionali, entrano nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nella scuola, nella produzione culturale. Dipendere integralmente da piattaforme straniere significa delegare porzioni crescenti della propria capacità cognitiva e produttiva. Per un Paese come l’Italia, e più in generale per l’Europa, il tema è reale. Ma proprio perché è reale, non può essere trattato con tanta sufficienza: la sovranità tecnologica richiede potenza di calcolo, accesso ai dati, ricerca universitaria, filiere industriali, capitale paziente, standard di valutazione, trasparenza sui benchmark, partnership pubblico-private, capacità di trattenere talenti e una comunicazione responsabile. Richiede anche di capire cosa si sta costruendo: un modello generalista, un modello verticale, un assistente aziendale, uno strumento open source, una soluzione per la pubblica amministrazione, un’infrastruttura nazionale. Ogni oggetto ha funzioni, limiti e metriche diverse. Confonderli genera solo confusione.

Nel caso di Emma, la sospensione temporanea della disponibilità del modello conferma che la fase pubblica è sfuggita al perimetro previsto. La pagina ufficiale parla di oltre 60.000 chat, di finalità esplorative e sperimentali, e della ricerca di tester per Emma-6. È una correzione di rotta comprensibile, ma arriva dopo che il progetto è stato già assorbito dal circuito dei meme. Da esperimento a bersaglio, il passaggio è stato rapidissimo.

Una strada in salita per tutti

Da questa vicenda si può trarre una lezione semplice. I progetti tecnologici nazionali non vanno protetti dalla critica, ma dalla cattiva comunicazione. Un modello sperimentale va presentato come tale. Un modello piccolo va valorizzato per ciò che può fare, non caricato di aspettative da infrastruttura strategica. La sovranità tecnologica non si ottiene gonfiando le parole, ma costruendo risultati verificabili. Emma può ancora evolvere. Egomnia può raccogliere dati, migliorare il modello, ridefinire il posizionamento, cercare casi d’uso più realistici. Ma il caso resta esemplare. In Italia non manca tanto la tecnologia quanto la disciplina con cui si comunica la tecnologia. E in un settore come l’intelligenza artificiale, dove la fiducia pubblica è parte del prodotto, questo errore può pesare quanto un limite tecnico. Ovviamente, l’Italia non deve smettere di provare a costruire AI, anzi, deve iniziare a provarci seriamente, con più infrastrutture, più ricerca, più industria e meno annunci sproporzionati. La sovranità tecnologica è un problema troppo serio per farla finire al 10X10=4.

Vincenzo Monti