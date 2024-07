Garfagnana, arrivano le memorie del capitano Cantori in libreria: i dettagli

Roma, 12 lug – In un libro curato da Davide Del Giudice vengono proposte ai lettori le memorie di Garfagnana ad opera del capitano Cantori della 12a compagnia del battaglione “Intra”. Un testo che, edito da Italia Storica Edizioni, non può mancare nella collezione di chi voglia approfondire realmente un periodo storico cruciale, al termine del secondo conflitto mondiale.

Garfagnana, le memorie di Cantori in libreria: il comunicato ufficiale

Dopo molti anni, vedono finalmente la luce le memorie di Garfagnana del Capitano Pierfelice Cantori, Comandante della 12a Compagnia del Battaglione “Intra” della Divisione Alpina “Monterosa”, dattiloscritte nelle pause delle ultime vicende del fronte della Linea Gotica sulle Apuane nel 1945. Sono pagine immediate, incisive, a volte taglienti, altre velate di emozione, frenata dal suo essere Ufficiale fin nell’intimo. La narrazione si focalizza nell’ultima difesa, nel cedimento elastico del fronte, nella difficile ritirata, culminata nei dintorni di Fornovo con la resa con l’onore delle armi da parte dei soldati brasiliani della Força Expedicionária Brasileira, vecchi nemici incontrati in Garfagnana. Cantori innesta nella narrazione vividi flashback di operazioni difensive, dall’insediamento della 12ª Compagnia sulle Alpi Apuane fino alle azioni di pattuglia del marzo 1945. La sua mente, nei momenti della solitudine serale nel suo Posto di Comando, va indietro nel tempo fino a momenti spensierati in queste plaghe nell’anteguerra, ricordi contrapposti al presente in cui gli stessi luoghi sono ora divenuti una trappola mortale, col nemico alle costole ed i cacciabombardieri Alleati a compiere scempio sulle truppe che risalgono faticosamente i tornanti della Strada Nazionale 62 della Cisa nell’aprile 1945. Poi un turbinare precipitoso degli eventi che sfocia nello shock della resa e con l’avvio in prigionia. In appendice, una cronistoria della 12a Compagnia del Battaglione “Intra”, rare immagini del Reparto e fotografie attuali dei luoghi dei combattimenti.

