“Ecco a voi il presidente Putin”, ma era Zelensky: Biden è il principe delle gaffe

Roma, 12 lug – Alle gaffe di Joe Biden non ci si abitua mai. Del resto, il presidente americano sembra quasi mostrare una certa “creatività” nel metterle in atto. L’ultima, come riporta l’Ansa, è avvenuta al termine dell’ultimo vertice Nato. Zelensky confuso per Putin e Trump per Harris, in un coacervo che ha messo ancora una volta Biden sulla cresta dell’onda.

“Ecco Putin”, ma è Zelensky. Biden “in gran forma”

Il bello – o il brutto, a seconda che si appartenga ai democratici statunitensi o meno – è che Sleepy Joe ha ribadito per l’ennesima volta di essere il candidato più adatto a sfidare Donald Trump alle elezioni di novembre. La cronaca del pasticcio è evidenziata nel video pubblicato anche dal Wall Street Journal: presentato Putin sul palco della Nato, era ovviamente Volodymyr Zelensky a dover parlare, ma Biden ormai è in totale confusione. Torna indietro, resosi conto del pasticcio, e si corregge: “Presidente Zelensky. Sono così concentrato su battere Putin. Ci dobbiamo lavorare”.

Harris confusa per Trump

Allo stesso Zelensky scappa da ridere, stringendo la mano a Joe e dicendo: “Io sono meglio!”[di Putin, ndr]. E Biden risponde: “Decisamente meglio!”. Il tycoon sui social ironizza: “Bravo Joe, ottimo lavoro!”. Qualche minuto dopo, Joe regala un’altra perla, parlando di “vice presidente Trump” volendo in realtà parlare di Kamala Harris. Il tycoon, ovviamente, non ha resistito. E sul social Truth ha ironizzato: “Bravo Joe! Ottimo lavoro!”.