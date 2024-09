Ghana, apre la prima raffineria d’oro: cosa significa per il Paese

Il fatto che a investire in questa raffineria sia una società indiana non deve sorprendere, visto che l’India è il più grosso importatore di oro del mondo. Dunque, è logico voglia gaantirsi una fornitura proprio dal Ghana, così da soddisfare la forte domanda di questo metallo prezioso da parte dei cittadini indiani.

Grazie a questa raffineria il Ghana potra’ ottenere maggiori benefici economici dall’estrazione di oro, visto che, come dicevamo, la materia raffinata ha un valore superiore, che quindi potrà essere venduta a prezzi più elevati: se questo non fosse gia’ abbastanza positivo, c’è da dire che questa struttura creerà 120 posti di lavoro diretti e 500 posti di lavoro indiretti.

All’inizio questa raffineria lavorera l’oro estratto dai piccoli minatori artigianali, in seguito lo comprerà anche dalle grosse società minerarie: la scelta di privilegiare i minatori artigianali non è casuale, visto che buona parte dell’oro da essi estratto viene contrabbandato in altri Paesi, privando l’erario ghanese di importanti entrate.

Roma, 14 set – Pur essendo il più grosso produttore dell’Africa, il Ghana ottiene pochi benefici dall’ estrazione dell’oro , perché essendo esportato in maniera grezza i guadagni maggiori vanno ai Paesi che lo raffinano. Il governo ghanese ha deciso di risolvere questo problema e ha dato il via all’apertura della prima raffineria di oro del Ghana che ha iniziato a operare poche settimane fa.