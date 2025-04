Illichiana: Mario Giordano presenta “Dynasty”

“Nella prima edizione dell’Illichiana abbiamo parlato di Caravaggio e del suo genio ribelle. Abbiamo discusso di Dante e del suo viaggio all’inferno con Mino Manni e Silvia Mangiarotti , inoltre ci siamo intrattenuti accompagnati da Toni Capuozzo ragionando attorno alla guerra – si legge in una nota diffusa dal vicesindaco Umberto Boselli e dal consigliere comunale delegato Manuel Oldani – per chiudere volevamo che la nostra comunità potesse confrontarsi con un grande nome del giornalismo italiano. E lo abbiamo fatto coinvolgendo Mario Giordano . Centinaia di arquatesi hanno preso parte alla rassegna che si concluderà tra le pagine del libro Dynasty ultima pubblicazione redatta da Giordano. Illichiana ha messo idee e prospettive al centro del dialogo, un primo passo che va nella direzione di costruire una fortezza della cultura proprio nel cuore della val d’Arda”.

Roma, 3 apr – Dopo il successo di pubblico e di interesse la rassegna Illichiana si prepara per l’ultimo atto. Sarà protagonista, nell’incantevole cornice del Palazzo del Podestà , in quel di Castell’Arquato il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano che presenterà al pubblico piacentino la sua recente fatica letteraria Dynasty edita da Rizzoli . Penna de La Verità e volto del programma Fuori dal coro condurrà il pubblico attraverso le vicende degli Agnelli , dei Del Vecchio , dei Benetton e dei De Benedetti raccontando il crollo di queste dinastie di potenti.