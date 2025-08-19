LOGIN
martedì, Agosto 19, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Haftar–Lukashenko, l’alleanza che trasforma i migranti in arma
ApprofondimentiEsteriPrimo Piano

Haftar–Lukashenko, l’alleanza che trasforma i migranti in arma

by Sergio Filacchioni
Scritto da Sergio Filacchioni 0 commento
Haftar
Visita Pivert Store

Roma, 19 ago – Quattro anni dopo la crisi del 2021, l’Europa si trova nuovamente di fronte al rischio di una pressione migratoria deliberatamente costruita ai suoi confini orientali. Questa volta lo schema appare ancora più complesso: non solo il dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko, ma anche Vladimir Putin e il generale libico Khalifa Haftar sembrano coinvolti in un’operazione di destabilizzazione che combina rotte africane e logistica aerea.

Dalla Cirenaica a Minsk, Haftar regala migranti alla Bielorussia

Secondo un’inchiesta del Telegraph e conferme da fonti polacche, negli ultimi mesi è aumentato in maniera anomala il numero di voli Bengasi–Minsk operati da Belavia Airlines: due a maggio, cinque a giugno, quattro a luglio. Bruxelles ha individuato in questo traffico aereo un potenziale segnale di coordinamento per alimentare flussi irregolari destinati a colpire le frontiere orientali dell’Unione. Il paragone con quanto accadde quattro anni fa è inevitabile. Allora, migliaia di migranti provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia centrale vennero trasferiti in Bielorussia per poi essere spinti verso Polonia, Lituania e Lettonia. Reporter come quelli di BIRN documentarono la situazione drammatica di famiglie e giovani uomini bloccati nei boschi, privati di acqua, telefoni e spesso picchiati dalla polizia bielorussa. La risposta degli Stati baltici fu drastica: barriere di filo spinato, pattugliamenti armati e la legalizzazione dei pushback, cioè respingimenti immediati anche senza esame delle domande d’asilo. Una scelta contestata dalle Ong, ma ritenuta indispensabile da Varsavia e dagli altri paesi interessati. Ne risultò un quadro di limbo umanitario, con gruppi di migranti spinti avanti e indietro, e un’Europa divisa tra vincoli umanitari e necessità di sicurezza.

Haftar tra Washington e Mosca

Oggi la dinamica si arricchisce di un nuovo attore: la Libia orientale di Haftar. Dopo anni di impegno militare in Siria, la Russia ha trasferito parte delle proprie risorse in Nord Africa, consolidando la propria influenza sul generale cirenaico. Le recenti parate delle sue milizie hanno mostrato mezzi e sistemi d’arma di fabbricazione russa, conferma di un legame sempre più stretto. Khalifa Haftar, oltre a controllare una vasta area del Paese, dispone di una rete consolidata di trafficanti di uomini, che da anni alimentano la rotta del Mediterraneo centrale. Il personaggio, del resto, è più complesso di quanto appaia: ex ufficiale di Gheddafi, prigioniero in Ciad nel 1987, venne reclutato dalla Cia per organizzare una milizia anti-regime e nel 1990 trovò rifugio negli Stati Uniti, dove ottenne la cittadinanza e visse per vent’anni in Virginia. Tornò in patria nel 2011, al seguito dell’insurrezione contro Gheddafi. Da allora si muove in equilibrio fra sponsor internazionali contrapposti – da Parigi a Mosca, dagli Emirati a Washington – risultando una pedina preziosa ma ingombrante nello scacchiere libico. La possibilità che tale infrastruttura venga integrata in una strategia coordinata con Mosca e Minsk rappresenta un potenziale salto di scala nell’uso della migrazione come arma geopolitica. Secondo Frontex, nei primi sette mesi del 2025 sono stati registrati oltre 5.400 attraversamenti irregolari alle frontiere orientali dell’Ue. Un numero contenuto rispetto al picco del 2021, ma che potrebbe crescere in caso di consolidamento della triangolazione Russia–Libia–Bielorussia. Il commissario europeo alla migrazione, Magnus Brunner, ha espresso forte preoccupazione: «La Russia sta già utilizzando i migranti come strumento di pressione e temiamo che con la Libia intenda replicare lo schema». Anche l’opposizione bielorussa in esilio denuncia l’uso sistematico dei migranti da parte del regime di Lukashenko per ricattare Bruxelles.

Il modello europeo deve rinnovarsi

L’episodio mette nuovamente in luce la vulnerabilità dell’Unione europea di fronte a forme di pressione non convenzionali. Già nel 2021 la crisi aveva mostrato come la gestione dei confini potesse trasformarsi in una leva politica per potenze ostili. Oggi, con l’aggiunta della Libia di Haftar al mosaico, il rischio è che la strumentalizzazione della migrazione diventi un’arma ancora più efficace per condizionare le scelte europee in materia di sicurezza. Non una novità assoluta, dopotutto: la Turchia di Erdoğan è stata apripista nel 2015, trasformando i migranti in arma negoziale per strappare miliardi di euro e concessioni politiche all’Unione Europea. Nel 2020 arrivò persino a spalancare le frontiere verso la Grecia, alimentando scontri a Evros e nell’Egeo. Ma quando ci sono debolezze strutturali, è evidente che qualcuno le sfrutti: in Europa esistono forze politiche e movimenti che, opponendosi ai respingimenti e ricorrendo alle corti, finiscono per agire come quinte colonne indirette. Il recente stop della Corte di Giustizia UE al “modello Albania” ne è un esempio: ostacolando accordi e misure di contenimento, si rende più facile il gioco di chi usa i flussi migratori come arma di pressione. Perché la lezione del 2021 è chiara: quando i flussi migratori diventano un mezzo di guerra ibrida, non basta l’approccio emergenziale, serve una visione capace di difendere i confini e la stabilità interna.

Sergio Filacchioni

You may also like

Austria, sentenza shock: la Sharia entra nei tribunali di Vienna

Roma ghibellina: Augusto, Mussolini e la forma politica della potenza

L’Ucraina non deve capitolare (e l’Europa deve schierarsi)

Legnano, la remigrazione di CPI continua a farsi strada

“Europe a Nation”: l’eurofascismo di Oswald Mosley

Alaska 2025: cronaca di un matrimonio non consumato

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin