“Hamas” sempre in bocca, poi le vittime sono decine di migliaia: le balle di Israele sulla guerra

Roma, 10 nov – È una continua comunicazione di questo o di quell’obiettivo di “Hamas” distrutto, ma la storia non regge. La storia è quella raccontata continuamente da Israele sul conflitto in corso a Gaza. Per meglio dire, sul bombardamento senza quartiere a Gaza. Perché le vittime sono tante, troppe: e tutto ciò non quadra con le dichiarazioni ufficiali di Tel Aviv.

“Hamas da distruggere”, la scusa. Ma la sproporzione delle vittime è troppo ampia

Le ultime comunicazioni parlano di più di 10mila vittime di cui quasi 5mila minori. Non è possibile in nessun universo parallelo pensare che si tratti di una lotta contro Hamas e basta. È un attacco deliberato e indiscriminato contro il popolo palestinese, in questo momento sotto continua minaccia di sparizione. La differenza rispetto all’attacco subito da Tel Aviv il 7 ottobre è palese: questo senza negare eventuali atrocità di Hamas stessa, perché in guerra se la mettiamo su questo piano è impossibile che qualcuno ne esca pulito, e chi dice il contrario ha scelto – inconsapevolmente o meno – di non riflettere sulle dinamiche assolutamente naturali di uno scontro, di qualsiasi genere esso sia.

Israele attua una carneficina e la maschera pure male

Hamas ovunque, capi e leader di Hamas uccisi, Hamas deve scomparire, obiettivi militari di Hamas scardinati. “Non esisterà più”, dice il premier Benjamin Netanyahu, ma qualcosa – per non dire tutto – non quadra. Israele non la conta giusta, Israele utilizza scuse, perfino riuscite male. Nel frattempo, l’Occidente si crogiola dietro un imbarazzo evidente, incapace di dire fino in fondo le cose come stanno, perché l’attore principale dei massacri è un cocco che non si può toccare. Nonostante una simile politica – quanto meno per quel che concerne l’Europa – vada chiaramente nella direzione opposta ai propri interessi.

Stelio Fergola